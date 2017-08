Sondeo sobre autismo detectó 200 casos en Santa Cruz

Los trastornos autistas son una condición neuronal que afecta a numerosos niños en nuestro país, a pesar de lo extendidos que están en la población, aún no hay una explicación definitiva de los motivos de este mal. Sin embargo, los tratamientos sicológicos que buscan atenuar los problemas que origina pueden llegar a ser muy costosos, según el relato de los padres de familia cuyos hijos lo sufren.

Proyectos municipales

Con el propósito de mancomunar esfuerzos, más de 150 padres de niños con trastornos autistas se han unido en torno a la Fundación Inclusión Autista (FIA), para buscar la manera de ayudar a las personas en el tratamiento y para compartir la última información relacionada. Vienen trabajando desde hace un año, según señaló su presidenta, Mónica Toledo.

Actualmente, el principal objetivo de esta fundación es colaborar con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra para la construcción de un centro terapéutico para personas con diversas discapacidades. En este centro se prevé que todas las personas con distintos grados de discapacidad tengan una atención gratuita. El proyecto está en marcha y se espera que se entregue en julio del próximo año.

La intención de FIA es que se tome en cuenta a los niños con trastornos autistas para esta atención gratuita, con este propósito se está realizando un levantamiento de datos que ya ha reunido más de 200 casos de niños con esta condición.

La importancia del tratamiento temprano de esta condición, explicaron los padres de familia, radica en que mientras más pronto se empiece con la terapia, mejores expectativas de éxito tiene la misma. De hecho, en muchísimos casos de niños con algún tipo de trastorno autista, se ha llegado solucionar de manera definitiva este problema, pudiendo desempeñarse con normalidad en sus relaciones sociales.



Conviviendo con el problema

Hay algunas familias que no aceptan el diagnóstico, pues hay una fase de duelo posterior a la noticia que a muchos les cuesta atravesar para asumir los hechos.

Según el relato de Eisela Balcázar, cuyo niño sufre de autismo, esta condición representa un gran desafío. “Requiere de tiempo y sobre todo de paciencia, mucha paciencia. Ellos necesitan más tiempo para que les expliquen las cosas, ellos casi no se comunican y para poder hablar con ellos hay que encontrar la manera”. Actualmente Balcázar solo puede dedicar medio tiempo a sus actividades como comerciante, pues necesita el resto para cuidar y educar a su hijo que demanda mucho más de ella.

Toledo, por su parte, señala enfáticamente que el autismo no es una discapacidad, sino que es una condición de vida con la que se puede lidiar.