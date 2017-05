Solo 4 de 12 urbanizaciones en el acuífero tienen licencia

La zona de recarga de agua del Urubó tiene una superficie de 18.324 hectáreas, se encuentra ubicada en Porongo y empieza a unos 1.100 metros de las riberas del río Piraí. Sobre esa extensión territorial, donde la Gobernación cruceña acaba de ordenar una pausa administrativa en la otorgación de licencias ambientales para nuevos proyectos urbanísticos, existen 12 urbanizaciones, de las que solo cuatro ya tienen licencias ambientales, tres tienen sus papeles en trámite y cinco no tienen nada.

Así lo explicó Cinthia Asin, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, que reveló los nombres de los emprendimientos inmobiliarios que son formales.

Según Asin, las urbanizaciones Ciudad del Urubó A-B, Quinta Turística Colinas de la Fuente, Tres Lagunas y Praderas del Urubó son los cuatro casos que están en la zona de recarga y que cuentan con licencias ambientales. Lomas del Urubó Sur, Mirador del Urubó y Quintas del Urubó son las que tienen en trámite sus licencias. Respecto a las restantes cinco, Asin evitó identificar nombres.

Se identificó estos 12 emprendimientos inmobiliarios a través de verificaciones in situ en la zona de recarga de acuíferos subterráneos de Porongo, identificada por el Plan Maestro de agua potable y alcantarillado sanitario para la zona del Urubó (2016), de Saguapac.

“El Urubó puede tener problemas de agua en un futuro no muy lejano. ¿De qué le sirve a una urbanización establecida no tener agua?”, cuestionó Asin, para luego justificar la decisión de encarar durante 18 meses una auditoría ambiental de impactos ambientales causados por más de 150 proyectos urbanísticos entre Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo.

La medida suma apoyo

La resolución 007/2017 que instruye la auditoría ambiental a los proyectos urbanísticos de los tres municipios y la ‘pausa administrativa’ fueron emitidas el miércoles y tras su publicación, el alcalde de Portachuelo, Juan Carlos Borja, expresó que no se oponía a la medida y que, en realidad, toda medida de protección al medioambiente enmarcada en las normas vigentes era bienvenida. La Cámara de Constructores de Santa Cruz (Cadecocruz), a través de su gerente general, Javier Arze, celebró la medida y dijo que no se debe defender a informales.



Ayer, el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, respondió que apoya la resolución de la Gobernación; es más, que él le pidió esa medida al gobernador Rubén Costas a fines del año pasado. Según él, en 10 años su municipio aprobó 103 proyectos urbanísticos y dice que ha sabido que en el tiempo de transición de 2015, mientras él estuvo fuera del cargo en busca de su reelección, se aprobó unos 50 proyectos más.



Asimismo, Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal cruceño, calificó de ‘buena’ la determinación de la Gobernación como medida de protección, según una entrevista de la red televisiva PAT.