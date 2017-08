Sindicato de la ‘U’ acusa al rector de contratos por favores políticos

Momentos de tensión se vivieron ayer en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), cuando estudiantes se enfrentaron con los administrativos y así lograron ingresar al campus universitario, que hasta entonces se encontraba tomado por los funcionarios, que cumplen un paro indefinido. En medio del conflicto, dirigentes de los trabajadores acusaron a las autoridades rectoras de engrosar la planilla de sueldo, contratando en los últimos cuatro años a más de 1.100 funcionarios para “pagar favores políticos”, lo que fue negado por las autoridades de la ‘U’.

El enfrentamiento se produjo pasadas las 9:30, en uno de los accesos del campus que hay sobre el segundo anillo entre las avenidas Busch y Centenario. Los sindicalizados mantenían con candados las rejas, pero estos fueron cortados por los universitarios que superaban en número al personal que resistía desde adentro.

Para intentar resistir, los funcionarios lanzaron llantas a las que les prendieron fuego, lo que desató el enojo de los universitarios. Hubo empujones, puñetes y forcejeos. “Queremos entrar. Llevamos siete días perjudicados. Que vayan a reclamarle al rector, los estudiantes no tenemos nada que ver en este conflicto, no nos pueden perjudicar”, decía el dirigente de la carrera de Derecho, Yerko Áñez, uno de los que encabezaban el grupo de estudiantes.

Después de casi media hora de darse la intervención, los estudiantes lograron su cometido e ingresaron sin oposición al campus. Por la toma de estos predios, las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la carrera de Farmacia estaban suspendidas, al igual que el servicio en el Centro de Procesamiento de Datos.

En medio del lío, el ejecutivo del sindicato de Trabajadores Universitarios, Edmundo Luna, acusó a algunos dirigentes estudiantiles y a trabajadores que se han desmarcado del sindicato, de apoyar la corrupción en la universidad, que es promovida, según él, por el rector Saúl Rosas y por el vicerrector Oswaldo Ulloa.

Luna indicó que prueba de ello es que entre 2012 y 2016 han habido 1.134 contratos nuevos, supuestamente para “devolver o pagar favores políticos”. “Son sueldos que van desde Bs 6.000 hasta 10.000 ¿Cómo es que la universidad está en crisis? Con los recortes en los sueldos que hemos sufrido los trabajadores han recaudado Bs 36 millones, dinero que lo han utilizado en los nuevos contratos”, manifestó.

Rosas niega denuncias

La respuesta vino del rector Saúl Rosas, quien indicó que los trabajadores, al no tener argumentos sólidos para sustentar sus medidas, se agarran de cualquier tema que dañan a la universidad y a sus autoridades.



“Esas acusaciones son absolutamente falsas. La universidad ha crecido en más de 100.000 estudiantes y obviamente los decanos y las unidades solicitan un portero, un guardia, un profesional, pero aun así el número de administrativos no han crecido de forma desproporcional. Creo que hablan de 1.500 y eso es la totalidad de funcionarios que tiene la universidad, es como decir que en estos dos años se ha contratado a todos los funcionarios y que antes no había trabadores en la ‘U’, eso no tiene lógica”, manifestó Rosas.



Por su parte, el vicerrector Ulloa, dijo que la universidad está más bien aplicando medidas de austeridad y, por ello, no está renovando los contratos a plazo fijo o temporales. “Son denuncias infundadas”, dijo.

Ambas autoridades convocaron a los trabajadores al diálogo, pero estos últimos anuncian nuevas medidas, que serán definidas por el comité de movilizaciones.