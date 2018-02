Siles reitera disculpas a familia de Ana Lorena; piden ampliar el peritaje

“El coronel (ex comandante) Rubén Suárez y mi persona nos hemos acercado a la familia antes y les hemos pedido disculpas, y lo digo de nuevo: pido mil disculpas, sé que con lo que digo no se va a recuperar la vida de esa señora muy querida (Ana Lorena Tórrez); lo siento no fue intención nuestra que en esta intervención haya personas muertas”. Con esas palabras el comandante departamental, Alfonso Siles, se dirigió a la familia de la víctima fatal de Eurochronos, luego de conocer el peritaje del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que señaló que la bala que mató a la joven provino del segundo piso del edificio contiguo al lugar del hecho y que fue realizado con un arma corta.

En las imágenes de la intervención policial se observa que dos policías estuvieron en el sitio señalado por el IDIF

Asimismo, la Policía se refirió al informe señalando que harán observaciones y solicitarán al IDIF que realicen más estudios complementarios para tener un resultado integral de todo el tiroteo ocurrido el 13 de julio.

Suárez y Siles, en diciembre, se acercaron Roxana Torrico, madre de Ana Lorena, cuando se realizó la pericia reconstructiva en el lugar del hecho.

Los defensores de la familia apuntaron ayer contra el director de la Felcc, Gonzalo Medina, pero Siles hoy volvió a reiterar que en el operativo no hubo una cabeza visible al mando por la rapidez con la que se suscitó el hecho.