Siles pide a maestros no bloquear para no tener más gasificaciones

"No va a volver a suceder lo de ayer (desbloqueo violento), siempre y cuando ustedes (los profesores) también se comprometan a no bloquear carreteras y a no tomar instituciones que perjudiquen. Si ambas instituciones, el sector del magisterio como la Policía cumplen lo que dice las leyes no se tiene que volver a repetir", dijo el comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, este jueves luego de sostener una reunión con representantes del magisterio Urbano, quienes ayer fueron gasificados durante un bloqueo que los docentes instalaron en el ingreso a la refinería de Palmasola.

Siles reconoció ante los medios de que hubo un exceso de fuerza. Producto de estas acciones, la profesora Delia Flores resultó gravemente herida sufriendo lesiones en el rostro y en el labio por lo que tuvo que ser operada en el hospital Obrero de la Caja Nacional, a donde también fueron remitidos otros maestros lesionados.

Los maestros se mantienen movilizados desde hace once días. Ellos reclaman ítems y que se le reconozcan sus estudios de Profocom que ponen como sustento para que se mejoren los salarios. "Aceptamos las disculpas (de la Policía) y esperamos que con diálogo se resuelva esta situación. Convocamos al ministro de Trabajo, de Educación y al presidente para que se atiendan las demandas", dijo Saúl Ascárraga, dirigente máximo del magisterio urbano de Santa Cruz.

Ascárraga anticipó que mañana, en asamblea, se analizará ingresar en un paro indefinido desde el próximo lunes como otra medida más de protesta a las que ya se realizan. Actualmente, hay 52 personas en huelga de hambre.

El Comité se pronunció sobre el tema

Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico cruceño, manifestó que hay un rechazo a las acciones cometidas por los efectivos de la Policía durante el desbloqueo de ayer. "Vemos demasiada violencia y la Policía debería tener más cuidado. Nos solidarizamos con los maestros y padres de familia. Es una demanda justa"m enfatizó.