Sedes intensificará campaña para prevenir la influenza

Ante el acelerado aumento de casos de influenza en Santa Cruz el Servicio Departamental de Salud (Sedes), en coordinación con el Ministerio de Salud, desde hoy iniciará las medidas de prevención, pues en la región ya hay 155 casos confirmados, tres de los cuales fueron con fallecimiento.



Las vacunas que ha encargado el Ministerio de Salud son dos millones de dosis, de las cuales más de 300.000 le corresponderán a Santa Cruz, pues es el departamento con más casos confirmados en lo que va del año, aunque la vacunación comenzará recién en mayo.



Rodolfo Rocabado, director nacional de Servicios de Salud, indicó que para fortalecer la prevención lo mejor es enseñar a la población a lavarse bien las manos con alcohol en gel, a saber toser en el ángulo del codo, usar barbijo y tener una saludable alimentación.

Grupos de riesgo

Las vacunas no serán para toda la población porque no las precisa, solo podrán ser inmunizados los grupos de riesgo, entre los que se encuentran niños menores de dos años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, problemas renales y pulmonares, como asma, hipertensión, cáncer y fumadores empedernidos.



Aunque no estaba dentro del grupo de riesgo, la semana pasada se lamentó el fallecimiento de una adolescente de 14 años que no tuvo una oportuna atención médica.

También pereció por la A H3N2 una mujer de 62 años que padecía diabetes, y por la gripe de tipo B un hombre de 45 años, que era fumador crónico y alcohólico.



Por estas razones el Sedes activará el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para mejorar la atención al paciente en hospitales, centros de salud y clínicas privadas que serán vigiladas para contabilizar los casos de influenza que atienden.



Además, se intensificará la prevención en las escuelas y se optimizarán los laboratorios para que los diagnósticos de los casos sospechosos salgan oportunamente