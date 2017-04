Sedes declara alerta naranja por la influenza en Santa Cruz

Ante el creciente número de casos, que incluye a tres personas fallecidas, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), mediante resolución administrativa, decretó la alerta naranja en el departamento apuntando principalmente a la prevención tanto en colegios, como en oficinas y en sitios donde haya concentración de personas.

El director del Sedes, Joaquín Monasterio, explicó que la alerta naranja significa que entrará en funciones, desde el lunes, el Consejo de Emergencia de Salud (COES) donde las diversas comisiones de vigilancia epidemiológica en especial en la atención de pacientes en las clínicas, hospitales y centros de salud hasta encargarse de promocionar la prevención con el uso de alcohol en gel y el saber estornudar (en el ángulo interior del codo) para evitar el contagio porque es muy dinámico.

“Si hay alumnos que tienen los síntomas de la influenza no deben ir a clases, lo mismo pasa con los trabajadores para que no vayan a sus oficinas, es para evitar el contagio”, dijo.

Monasterio recomendó a las personas no automedicarse, pues lo mejor es ir al centro de salud donde le darán el tratamiento adecuado. “La ventaja que tenemos es que está dando la gripe A H3N2 y no la A H1N1, que es más virulenta y que en 2016 mató a 25 personas”, refirió