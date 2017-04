Secuestradores chambones largan a su víctima sin cobrar

La noche del jueves, en San Julián, municipio ubicado a 175 kilómetros de la capital cruceña, se registró el secuestro de un adolescente de 17 años por parte de una banda de jóvenes

de entre 17 y 19 años que exigían $us 50.000 por la liberación del rehén, pero finalmente lo abandonaron sin obtener recompensa y cuatro de ellos acabaron aprehendidos.



Según el reporte policial, alrededor de las 20:00 del jueves la víctima conducía su camioneta por inmediaciones del barrio 26 de Octubre y fue abordado por cinco sujetos, entre ellos su amigo Gualberto H.L., quien le pidió que los llevara al parque 6 de Agosto.



En el trayecto los antisociales redujeron a William, lo amarraron de pies y manos, le colocaron una bolsa en la cabeza y desde ese momento iniciaron el secuestro trasladándolo al Núcleo 19. Entraron unos cinco kilómetros y, por el mal estado del camino, dejaron la camioneta al cuidado de dos integrantes del grupo y los otros tres siguieron camino hasta una casa abandonada, de donde pidieron $us 50.000 a la familia.

Se acobardaron

Al no conseguir la entrega del dinero los plagiadores quemaron el motorizado y cuatro abandonaron el lugar, mientras que uno de ellos no perdió la esperanza de conseguir algo, mantuvo cautivo al adolescente hasta la mañana siguiente condicionándolo a que le pague $us 5.000 a más tardar hasta el martes 21 de abril.



Posteriormente, el plagiador y el rehén salieron de la casa abandonada y caminaron por más de siete horas hasta el Núcleo 10, donde el malhechor temió que lo agarraran y se internó en el monte.

Entretanto, el afectado caminó hasta el Núcleo 11, desde donde llamó a su padre que lo auxilió.

El progenitor avisó del hecho a sus vecinos que se movilizaron en búsqueda de los secuestradores y capturaron a cuatro: José Luis C.A. (17), Juan Daniel R.F. (19), Johnny R.V. (18) y Beimar Primo P.C. (18). Ayer, en Montero arrestaron al quinto, Gualberto H.L.

El fiscal Renzo Estévez manifestó que hoy presentará a los autores ante un juez por el delito de secuestro