El director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), Luis Aguilera, cree que si se va a construir el puente Bicentenario (proyecto del gobierno municipal de Porongo) este debe conectarse con Santa Cruz de la Sierra en la prolongación de la avenida Busch y no en la avenida Centenario, como actualmente está proyectado.

Aguilera considera que el impacto ambiental sería mínimo, ya que hay un camino abierto que actualmente es usado por los motorizados que transitan por el río Piraí entre Porongo y la capital cruceña.

“Veo que dentro de la coherencia es mejor llevar el puente del Bicentenario a la prolongación de la avenida Busch; hay unos 1.500 metros de diferencia entre una y otra avenida; si analizamos el movimiento que generará el funcionamiento de la Quinta Municipal, el tráfico vehicular generado por la circulación de los motorizados que lo hagan por el puente del Bicentenario y el propio generado en la zona del cuarto anillo, todo eso, en un pedazo de mil metros generará un gran caos vehicular”, explicó el titular del Searpi.

No obstante, aclaró que independientemente de que esta obra aterrice en cualquiera de las dos avenidas, se requiere la construcción de estructuras de ingeniería vehicular para mitigar los problemas de movilidad urbana.

Urubó Village



Con respecto al puente que proponen construir los empresarios privados denominado Urubó Village, Aguilera dijo que lo ve con buenos ojos, ya que no le costará un centavo a los municipios de Porongo y de Santa Cruz de la Sierra, tampoco le cobrarán impuestos a la población.



En cuanto al aspecto técnico, dijo que dicho puente está diseñado para aterrizar su estribo después del primer dique y saldría a la zona donde actualmente está la Plaza de los Próceres, por lo que el impacto ambiental sería mínimo.



“No habría que deforestar, se cortaría solo uno o dos árboles, y luego se lo puede mitigar; tiene la entrada que pasa por un dique que se lo puede ampliar, el impacto será el caos vehicular y para eso hay que sentarse y encontrar soluciones juntos”, precisó el funcionario.



En ambas situaciones Aguilera dejó en claro que se debe preservar el cordón ecológico.



Sobre el tema, el ciudadano Federico Morón opinó que no se opone a la construcción de un puente sobre el Urubó, pero que esta obra debe estar enmarcada en la conservación del cordón ecológico y respetar todos los aspectos e impactos ambientales. Agregó que se debe ejecutar esta obra pensando en el bien mayor para no repetir la tragedia de la riada del Piraí registrada en1983.

Empresarios piden a Percy Dialogar

Los empresarios privados que realizan actividades e inversiones en el municipio de Porongo, en las áreas de la construcción, hotelería, gastronomía, turismo, servicio y otros piden al gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de una solicitada de prensa “detener esta guerra mediática y sentarse a dialogar con las autoridades de la comuna de Porongo, junto con los técnicos del Searpi, para viabilizar la inmediata construcción de las obras (puentes).

De igual forma, demandan que la Gobernación cruceña asuma sus competencias en la solución del conflicto. Esto a propósito del debate que se ha generado tras el anuncio de la construcción de dos puentes. Critican también la usurpación de facultades de otras instituciones por parte de algunos funcionarios de la comuna cruceña.