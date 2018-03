Se reactiva asentamiento ilegal en la rotonda del Plan

Los comerciantes minoristas, esta vez del Plan Tres Mil, comenzaron a jugar al gato y al ratón con la Alcaldía, pues han vuelto a tomar las calles aledañas a la rotonda de El Mechero. Esta situación ha puesto nerviosos a los antiguos ocupantes de la zona, los cuales están ahora en su propio mercado en la avenida San Aurelio, pero ahora amenazan con retomar medidas de presión, como el bloqueo al acceso al vertedero de Normandía, tal como ocurrió a fines de enero.

Las imágenes que circularon este fin de semana por las redes sociales mostraron una gran cantidad de comerciantes que ofrecían toda clase de productos, desde carne de res y de pollo, pasando por frutas y verduras hasta ropa usada; para ello se asentaron en los nuevos camellones que están en construcción en las avenidas El Mechero, La Campana y 18 de Marzo, además de la rotonda donde está el obelisco de ese distrito.

Al desaparecer el control de la municipalidad, los osados vendedores ya dan por definitivo su asiento en el espacio público, que incluye las aceras donde los dueños de negocios legalmente establecidos desdoblan sus tiendas sacando sus productos, lo que acentúa la ocupación irregular, que enoja a los dueños del mercado modelo que pidieron al gobierno municipal capitalino que actúe.



Bloqueo

El dirigente de la Asociación 27 de Mayo del mercado modelo, Enrique Gonzalo, mostró el acta de la reunión del 23 de enero, que consta de ocho puntos, mediante el cual en el primer acápite la comuna dijo que no permitirá a los vendedores ambulantes en las calles de los alrededores del obelisco.



“La Alcaldía no cumplió con su parte del trato, pues cada tarde van aumentando los vendedores, los cuales se quedan todo el día y va a ser difícil que los saquen, por ello pedimos que pongan mano dura y los desalojen del obelisco”, dijo Gonzalo.



“En un ampliado, todos los asociados del mercado modelo hemos decidido volver a bloquear el vertedero de Normandía, desde mañana, ante el fracaso del ordenamiento de mercados que impulsa la comuna”, acotó el dirigente.



Entre otros puntos del acuerdo que no se cumplieron está la explicación que debió hacer la municipalidad a los ambulantes para que se vayan a los mercados Copacabana, El Progreso, Urkupiña, Turere, Noel Kempff y Las Orquídeas. Además de que se debió decomisar, clausurar y multar a los dueños de negocios que pongan letreros en el espacio público.

Promesa



El concejal Jesús Cahuana calificó de abuso de parte de los gremiales esta nueva ocupación de la rotonda del Plan Tres Mil, la cual será subsanada en cuanto se haya recontratado a los gendarmes. “Visitaremos la zona para ver las fallas en el reordenamiento”, acotó.



A su turno, el concejal Rómmel Pórcel pidió calma a los comerciantes del mercado modelo, asegurando que una vez la comuna reciba las obras de las alamedas y pavimentación, en tres semanas, volverán a decomisar los productos y castigarán a los infractores. “Si no entienden por las buenas, será por las malas, procederemos a reordenar tal como hicimos en el antiguo Abasto, para ello pediremos el concurso de la Policía y de la Fiscalía”, anotó.

En la rotonda

Mercados asignados

Los ambulantes tienen puestos en los mercados Turere, Urkupiña, Copacabana, El Progreso, Noel Kempff y Las Orquídeas.



Espacios ocupados

Se han asentado en los camellones de las avenidas El Mechero, 18 de Marzo, La Campana y en la misma rotonda.



Peligro

El anuncio de bloqueo de los gremiales del ingreso al vertedero es inquietante.