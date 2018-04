Pablo Martínez Calvimonte, el militar de Ejército que fue denunciado por su esposa Karina Ll. de golpearla y dejarle una herida en la cabeza, se entregó a la Policía en Warnes, la mañana de este jueves, según informó la abogada de la víctima, Jessica Echeverría.

El sindicado está arrestado por la orden de aprehensión que pesa en su contra y será conducido a dar su declaración ante el fiscal, quien determinará si es detenido para llevarlo ante un juez cautelar o liberarlo para que se presente a esa audiencia.

Según la valoración forense, la mujer tiene 14 días de impedimento por las lesiones.

El caso

La denuncia se conoció públicamente a través de un video publicado por la víctima en la que, sosteniendo a su bebé en los brazos, muestra la herida en la frente con varios puntos de sutura.

"Me estranguló y cuando me estaba desvaneciendo, me empujó y me caí con fuerza hacia el piso", relató y agregó que las agresiones son constantes, pero que no se había animado a denunciar a su pareja.