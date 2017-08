Satélite Norte y Valle Sánchez son megafocos de la rabia

Un nuevo perro que probablemente tuvo contacto con algún animal con mal de rabia ha presentado los síntomas de la mortal enfermedad en Terracor (Warnes), por lo que ha sido puesto bajo observación.

El caso que, por ahora es manejado como sospechoso, ha sido reportado en el distrito 3 (Satélite Norte y sus alrededores), que junto al distrito 2 (Valle Sánchez) han pasado a ser manejados como megafocos del mal, pues, pese a los esfuerzos de las autoridades, los contagios siguen en aumento.

En lo que va del año 21 perros han muerto por esta enfermedad, cifra que hace la totalidad de los casos en todo Warnes.

El gerente de salud de la red Warnes, Miguel Palacios, informó de que preocupa el hecho de que el virus se siga propagando en los distritos 3, conformado por Satélite Norte y sus alrededores (Pentaguazú, Buena Fe, Integración, Terracor); y 2, conformado por la urbanización Valle Sánchez; los cuales han concentrado todos los casos de rabia del municipio warneño.

Sin embargo, esto también puede ser visto como una oportunidad para controlar la propagación del virus, ya que no se ha expandido a otros distritos de ese municipio.

De acuerdo con Palacios, en esta zona, en la vacunación masiva realizada en mayo, se logró inmunizar al 82% de la población canina, que es de 40.000, y durante estos meses se han estado realizando vacunaciones en barrios, donde han habido brotes.

No obstante, estas medidas no han sido suficientes, ya sea por falta de conciencia de la gente, las condiciones demográficas, sociales y las relacionadas con la vivienda. Las casas son dispersas, la mayoría de ellas no cuentan con barda, no hay el cuidado de hacer vacunar a las mascotas y cumplir con el esquema de inmunización y cada familia tiene entre cuatro y seis canes, incluso, en una inspección que se hizo, se encontró 13 perros viviendo en una casa, dijo Palacios.

Reforzarán las acciones

Preocupados por esta situación, las autoridades locales y regionales realizaron una reunión interinstitucional, con participación del Sedes, Alcaldía de Warnes y personeros de la OPS, para reforzar las acciones.

Se acordó ejecutar en septiembre una segunda campaña de vacunación solo en esos dos distritos, con brigadas que irán casa por casa a inmunizar y brigadas móviles. La fecha está por definirse. Con esta cruzada, se tiene previsto cubrir el 85% de las mascotas. Asimismo, la Alcaldía trabajará en una norma para una tenencia responsable de animales y en crear un Centro de Control de Zoonosis.