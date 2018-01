¿Cómo actuará la Policía durante el paro cívico que se realizará hoy?

Nosotros, como Policía, vamos a estar atentos ante cualquier situación que se puede presentar en la ciudad y vamos a hacer cumplir lo que indica nuestra ley orgánica policial.

Vamos a quedarnos atentos ante posibles peleas que se pudieran generar entre bloqueadores y no bloqueadores. Ejecutaremos nuestro trabajo rutinario policial como lo hacemos de manera diaria.

¿Hay alguna orden recibida para evitar los bloqueos que se pueden presentar en diferentes puntos de la ciudad?

No tenemos ninguna instructiva específica, porque, como lo dije anteriormente, nosotros actuamos basados en la Constitución Política del Estado.

¿La guarnición policial cruceña quedará acuartelada durante la jornada de paro?

No hay ninguna orden de acuartelamiento, lo que sí estamos nosotros es en emergencia desde hace más de dos semanas, desde que comenzaron los problemas de estos conflictos que hay en el país y particularmente en nuestro departamento.

Debido a esta situación es que nosotros nos mantenemos en emergencia, movilizando personal de un lugar a otro y haciendo el desplazamiento logístico para nuestras operaciones. Lo que hemos venido haciendo en los días pasados, lo mismo vamos a hacer durante esta jornada de paro.



¿Actuarán para evitar la generación de enfrentamientos durante el paro?

No vamos a permitir que se genere algún tipo de enfrentamiento, porque nosotros somos los que mantenemos el orden público, porque se puede derivar en otras cosas y si no actuamos podemos ser procesados por incumplimiento de deberes.



Si la gente les pide desbloquear de algún punto de la ciudad, ¿ustedes actuarán?

Primero vamos a dialogar, vamos a persuadir a la gente que no permita que alguna persona quiera llegar a su destino.



¿Ni el Ministerio de Gobierno ni el Comando General le hicieron conocer algún instructivo especial por el paro?

No, todavía no, porque esas disposiciones llegan casi siempre sobre la hora. Todos los agentes de la Policía cruceña estarán trabajando normalmente.