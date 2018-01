Rosaly Bello, gasificada en Paila, está con muerte cerebral

Un milagro, eso es lo que espera Hipólito Gómez que suceda para que su esposa, Rosaly Bello, vuelva a la vida. Ella se vio envuelta accidentalmente en los enfrentamientos entre los médicos y la Policía en la localidad de Puerto Paila, el pasado jueves. Los médicos del hospital Japonés, donde está internada Bello, le comunicaron a Gómez que está con muerte cerebral, pero él mencionó ayer por la mañana, en una conferencia de prensa, que no la desconectará porque espera un milagro para que su esposa nuevamente esté con su familia.



El jueves, al promediar las 17:00, 500 efectivos policiales llegaron hasta Puerto Paila para desbloquear la vía que estaba tomada por los galenos. Este operativo derivó en un choque entre ambas instituciones. En medio de la revuelta, los policías lanzaron gases lacrimógenos. Uno de ellos cayó en el patio de Rosaly Bello, de 60 años, que en su intento por huir tropezó y cayó de manera violenta, golpeándose la cabeza. El impacto le provocaron un derrame cerebral. Bello se mantuvo en estado de coma hasta el sábado en la noche.



El esposo de Bello informó de la triste situación de su esposa ayer: “Anoche (sábado) me dijeron que a pesar de todos los esfuerzos realizados, mi esposa tiene muerte cerebral completa, solo palpita su corazón, y me pidieron que la haga desconectar y que me la lleve. Mi familia no acepta esto y yo tampoco", indicó Gómez, que señaló que un médico le dijo que hay una remota posibilidad de que su esposa salga de esta situación, y él se aferrará a esa esperanza. “Seguiremos orando para que ocurra un milagro”, dijo Gómez.



Gómez señaló que no está buscando culpables por el momento, pero sí está molesto con el ministro Carlos Romero, quien había señalado que todo lo sucedido era un show armado por gente pagada. “Cómo va a ser un show si mi esposa está en ese estado”, reclamó Gómez conmovido.