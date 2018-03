Ronald Mercado: “Ya no existen privilegios para nadie; a los revoltosos se los sacará a otros penales”

Hace 1 hora

El Cnl. Ronald Mercado asumió el jueves como gobernador de Palmasola en reemplazo de su colega Jorge Campos. Tiene el reto de mantener el orden en el penal más poblado y conflictivo del país. Vive en Santa Cruz desde hace muchos años, donde ha trabajado como jefe policial en diferentes unidades.



¿Qué medidas ha tomado?

Mantuve reuniones con Régimen Penitenciario, con algunos delegados y con las visitas, y se les ha recordado que ellos son privados de libertad y tienen que acatar lo que dice la norma. Desde que hubo el operativo ya no existen privilegios para nadie, todos deben mostrar buen comportamiento. Si quieren volver a causar zozobra en la cárcel, la Policía no escatimará esfuerzos en volver a entrar, sacarlos y llevarlos a otros penales.



¿La Policía está haciendo control interno en el PC-4?

Se está haciendo y, en base a una lista general que hemos elaborado, se hará la clasificación de los detenidos preventivos y de los condenados.



¿Cuenta con el personal necesario?

Ha llegado más personal y también refuerzos de otras unidades. Vuelvo a reiterar, si existe otra señal de que quieran portarse mal o reorganizarse, los operativos se ejecutarán en cualquier momento.



¿Se normalizó el ingreso de las visitas?

Se les ha advertido que las visitas serán los jueves, sábados y domingos, como manda la ley; en vano están esperando fuera. En mi gestión no se permitirá la entrada otros días.



¿La entrada de las visitas tendrá un costo?

No hay costo. Nunca se ha establecido nada; eso tal vez fue producto de malas prácticas, pero ahora no existen cobros. Lo que sí se obligará es a que ingresen con su carné de identidad, porque se identificará a esas señoras intransigentes que no quieran salir del penal. Si no quieren salir se cortará las visitas al resto hasta que salga la causante.



¿Qué está permitido ingresar?

Cosas muy básicas, alimentos o algo de ropa. No entran a partir de ayer electrodomésticos, televisores o ventiladores. Nada porque ya se hizo un decomiso y sería absurdo incurrir en lo mismo.