Roberto Aguilar: “Santa Cruz, al igual que El Alto, siempre ha tenido mayor dotación de ítems”

En La Paz el ministro habló con EL DEBER sobre las demandas del magisterio urbano cruceño.



¿Cómo ve el conflicto del magisterio cruceño?

Hemos venido siguiendo el conflicto. Vemos que han ido cambiando de discurso, al principio exigían la nivelación de 72 a 96 horas, pero este es un tema de responsabilidad del director departamental y de su equipo técnico, porque el Ministerio de Educación no revisa quién tiene 72 horas y cuántas horas está trabajando. Conozco la nota que él (director departamental) remitió al señor (Saúl) Ascárraga, donde le dice que se va a cumplir con la nivelación y que, para ello, conformen una comisión técnica; lamentablemente, Ascárraga está en una actitud electoral.



Seguramente su interés es de tener algún peso sindical para ingresar al congreso nacional. Pedir la presencia del ministro para que resuelva temas de nivelación de 72 a 96 horas simplemente es buscar protagonismo político; respetamos la decisión sindical, pero no vamos a responder. Quieren 96 horas como base, pero eso técnicamente no es posible. El maestro trabaja por horas. Por ejemplo, si un maestro de Educación Física está con 96 horas pero trabaja 48 lo que va a suceder es que al acumular más horas de otro paralelo hará que el otro maestro tenga que salir.



¿Qué parámetros utilizan para distribuir los ítems?

Es el tema poblacional. Santa Cruz y El Alto han tenido siempre la mayor cantidad de ítems distribuidos. Un año le hemos dado a Santa Cruz 1.400 ítems, por encima de todos. Le hemos dado 900, 1.000, 1.400, 700 y este año ha bajado porque, obviamente, ya hemos completado un alto porcentaje de lo que eran las deudas.



Los padres de familia del Plan Tres Mil, en una alianza política con el señor Ascárraga, piden 1.400 ítems, pero es imposible que necesiten esa cantidad de ítems. El pedido sobrepasa la tasa de crecimiento poblacional de Santa Cruz. A veces hay confusión con el tema de los administrativos, a ellos les pagan las alcaldías. El Ministerio de Educación tampoco dota de maestros de computación, lo que nosotros dotamos son ítems de docentes de acuerdo con la carga horaria oficial que está establecida.



¿Cuántos ítems dieron este año a Santa Cruz?

Han sido 450 ítems, tanto para La Paz como para Santa Cruz, porque son los dos departamentos con población escolar alta. En Santa Cruz siempre se ha establecido que el Plan Tres Mil y la Villa Primero de Mayo tengan preferencia en el tema de la distribución de ítems. El director me informó que al Plan Tres Mil se ha asignado 90 ítems, es decir, la misma cantidad que recibió todo el departamento de Tarija. Además, el programa Bolivia cambia, Evo cumple va con ítems aparte; entonces, en total este año Santa Cruz va a tener como 600 o 650 ítems.



¿Y sobre las mejoras salariales que reclaman por tener títulos de licenciatura?

Ahí hay una confusión en los puntos que plantea el señor Ascárraga y parece que los maestros de base tienen un criterio más objetivo, porque en La Paz le han respondido que no. (...) La obligación de un maestro es estudiar, perfeccionarse, generar procesos de mayor actualización. Si vamos a poner como condición el hecho de un pago para que obtenga una licenciatura, estamos distorsionando. Es como decir: ‘Si no me pagas, yo ya no estudio’. Ese es el mensaje que da el señor Ascárraga. ‘Si quieres más calidad en educación, pagame para que estudie’. Lo que sí hemos establecido es que en el caso de la maestría se establezca un mecanismo de jerarquización del nivel salarial. Eso aumenta el sueldo, pero no es un incremento de carácter salarial como él lo plantea. La licenciatura no ha tenido costo, pero sí lo tendrá la maestría, costará entre Bs 9.000 y 10.000.



También piden que para educación se destine más presupuesto del PGE. Este año fue del 7,7%, ¿no es así?

Se maneja de manera confusa el tema de la inversión en educación a través del parámetro del porcentaje en torno al PIB y lo que es presupuesto de educación. El porcentaje promedio que tuvimos en inversión a través del PIB ha oscilado entre 7,5 y 9,8, es el más alto de

América del Sur y el segundo después de Cuba en América Latina. (...) Como presupuesto sin sector financiero estamos por encima del 16%. Cuando es PIB comparativamente es diferente y en estos momentos debemos estar por el 8 o el 8,5%.



¿Hay déficit de ítems?

Es diferenciado entre una y otra región. Hay lugares como Pando donde no hay déficit. En otros tenemos déficit de 30 o 50 ítems y en otras regiones sí hay una marcada diferencia. Una cosa es población de alto crecimiento como la ciudad de Santa Cruz, más los componentes zonales como Plan Tres Mil y Villa Primero de Mayo, que crecen con mucha rapidez, lo mismo que El Alto. Pero otra cosa es cuando en el centro de la ciudad no hay un crecimiento significativo. En los centros de las ciudades de Santa cruz, La Paz y Cochabamba tenemos superávit de ítems.



¿Hay mala distribución de ítems?

Es una mala distribución progresiva en el tiempo. A Atocha, cuando el precio del mineral estaba a buen precio, llegó una gran cantidad de mineros con sus hijos, pero cuando bajó el precio, se marcharon; se hizo el reordenamiento de los ítems. No es mala distribución, sino que se da este tipo de factores. ¿Que si hay déficit de ítems? Sí, hay en unos lugares más que en otros, pero también hay otros donde no hay o hay superávit. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, un maestro de primaria en el área urbana trabaja 88 horas con Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas y Lenguaje. Luego vienen las áreas técnicas como Artes Plásticas, Música, Educación Física y Religiones, a estos se los denomina ítems técnicos.

Entonces, el maestro de primaria trabaja 88 horas, lunes, martes y miércoles completo, y el jueves media jornada.

La otra media jornada del jueves y del viernes es para las áreas técnicas. Pero, ¿qué han hecho en Santa Cruz? Hemos verificado en la planilla que casi todos los maestros dan también Artes Plásticas, es decir, la mayoría de los maestros de primaria en Santa Cruz tienen 96 horas. Eso se está reordenando. Este aspecto ahora quieren universalizar como un tema de incremento salarial, sin tomar en cuenta los componentes de la carga horaria.



¿Qué va a hacer el Gobierno con relación a las protestas?

Lo primero, los temas que son regionales deben negociar y dialogar con el director departamental. Sobre los otros temas, la confederación ha mandado una carta en la que me dice que el pliego de Santa Cruz lo han vuelto nacional. Bueno, ese pliego lo vamos a tratar cuando lo presenten en la mesa de la comisión social en la COB, porque ahí es donde negociamos el tema de pliegos.

Pocos colegios no están pasando clases y a los que están acatando el paro se les va a descontar como normalmente se hace.