Recuperándose de una fuerte gripe y con las molestias de los hongos en los pies que contrajo en Palmasola hace más de un año, Reynaldo Ramírez se encuentra viviendo en la casa de su madre en Cochabamba, a donde debió retornar al quedarse sin el trabajo temporal que le dieron en el Ministerio de Justicia.

El joven que estuvo preso durante dos años y que fue sentenciado a 30 por un feminicidio que no cometió, actualmente está largado a su suerte.

Al estar sin recursos, además de endeudado con muchos de sus familiares, debió volver a vivir a la casa de su madre en Cochabamba.

“Debido a la falta de libreta militar, no me renovaron contrato y no cuento con Bs 5.000 para tramitarla, si estuve dos años preso sin trabajar y el resarcimiento económico que me corresponde, no avanza”, dijo Reynaldo, que hoy estará en la audiencia de apelación contra los dos jueces y el fiscal que lo condenaron injustamente y sin pruebas.

Windsor Ortiz, representante legal del Ministerio de Justicia, señaló que en la audiencia se apelará la decisión del tribunal que lleva el caso haya retirado dos de los tres delitos que en un inicio les imputaron. Actualmente, los jueces Yaneth Mojica Peña y Luis Alberto Paz Casupá (del Tribunal 12vo de Sentencia) están imputados por resoluciones contrarias a la ley, además del fiscal Marcelo Delgadillo, que es procesado por los delitos de incumplimiento de deberes.