Un hecho inusual ocurrió este martes por la mañana en un punto de recolección de firmas que busca el revocatorio del alcalde de Porongo, Julio César Carrillo. La denuncia del grupo que lleva adelante este proceso es de que no se les permitía realizar su actividad y que habían sufrido un amedrentamiento de parte de algunos funcionarios municipales. La Alcaldía respondió al asegurar de que no hubo tal cosa y que el accionar de la Intendencia fue malinterpretado.

Revocatorio: tensión en recolección de firmas en Porongo; la Alcaldía dice que hubo una confusión en el hecho pic.twitter.com/LrX9ZsNrTy — EL DEBER (@diarioeldeber) 27 de febrero de 2018

La Alcaldía por su parte, respondió de que este suceso fue confundido y de que las cosas no ocurrieron así. Lo que se hizo fue pedirle a la persona que estaba en el punto de recolección, mover su vehículo, el mismo que estaba estacionado en uno de los accesos al puente del Urubó, algo prohibido por la ordenanza 07/99.

"Si me traen la ordenanza me muevo fue lo que dijo la persona que estaba recogiendo firmas, no se le pidió que se retire, ellos están en todo su derecho, solo que mueva su motorizado, al final lo hizo", indicó Ericka Parejas, asesora de la Alcaldía.