Revocatorio: denuncian parentesco de vocal del TED con alcalde de Porongo

Dentro del proceso de revocatorio que enfrenta el alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, este lunes se hizo una denuncia pública de un grupo de organizaciones de la sociedad civil de este municipio, ante el temor de una supuesta injerencia en este caso que beneficia al burgomaestre teniendo en cuenta el grado de parentesco que existe entre él y un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED).

Carrillo es yerno de un vocal, así lo confirmó el presidente del TED, Eulogio Núñez, que también aseveró de que esto no influye para nada en el proceso ya que el ente actúa de manera idónea, responsable y "siempre apegándose a la norma". Descartó cualquier denuncia que pueda favorecer o entorpecer el proceso.

"Él (vocal del TED) no tiene ninguna injerencia a favor o en contra, porque toda solicitud se analiza en sala plena. Como Órgano Electoral estamos administrando este proceso con mucha transparencia y objetividad", dijo a EL DEBER.

Es más, Núñez instó a las personas o instituciones que tienen sus dudas, acercarse hasta las oficinas del TED para "brindarle información, lo haremos con mucho gusto".

La denuncia nace luego de que se dieran unas publicaciones en Facebook, en el que se ve al vocal, compartir actividades con el alcalde y su familia.

"Lo raro del caso es que el señor, que es suegro del alcalde, tiene una cuenta falsa en la que se hace llamar Óscar Pimentela y es desde ahí, que se dedica a publicar contenido que busca desprestigiar el movimiento de personas que busca el fin del mandato de Julio César Carrillo", indicó Robin Morón, expresidente de Control Social.

La firma de libros que buscan el revocatorio es impulsada por Ever Gutiérrez, presidente del Comité Cívico de Porongo, iniciativa que ha recibido el apoyo de la Federación de Asociaciones de Urbanizaciones y Condominios de Porongo (Fudacop) y de la Asociación de mototaxistas.

EL DEBER intentó comunicarse via telefónica con el alcalde Julio César Carrillo para conocer su versión, pero el contacto no fue posible, ya que no se atendió a la llamada