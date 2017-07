Reubican los quioscos y retiran a los informales del casco viejo

Victoria Égüez tiene 75 años de edad, de los cuales 45 los ha dedicado a vender cuñapeses, bizcochos de maíz y paraguayos en la acera de la calle Bolívar. Todos los días esta mujer deja su casa, en su natal Portachuelo, para venir a la capital cruceña y ofrecer sus productos. Viaja acompañada de su hija, María Teresa Flores Égüez, con quien comparte el negocio de la venta de pan, empanadas de queso, manjar blanco y salchichas.

Doña Victoria se instala en la calle Bolívar; sin embargo, no sabe dónde se ubicará en el futuro, pues la Alcaldía ha notificado a todos los pastilleros, revisteros y otros vendedores de la zona del casco viejo que serán reubicados.

Así como esta mujer, los que tienen sus quioscos en la zona están a la espera del nuevo espacio que les asignará la Dirección de Espacios Públicos y Eventos Especiales, que desde el martes ha empezado a retirar a los 90 comerciantes informales que deambulan por la zona y a reubicar los 29 quioscos de pastillas y revistas.

El plan de reubicación se ejecuta por instructiva del alcalde Percy Fernández con la finalidad de despejar por lo menos 300 metros a la redonda de la plaza 24 de Septiembre, pues se quiere dar comodidad a los peatones, explicó el director de Espacios Públicos y Eventos Especiales, Orlando Otero.

Para ello, ya empezaron a notificar a los revisteros asentados en la esquina de las calles Ayacucho y Libertad, a los que están en la acera del Paraninfo Universitario Humberto Parada Caro y a los asentados en las afueras del Correo.

Según Otero, la medida no solo se hizo por el alto flujo peatonal que hay en las calles que conectan con la plaza 24 de Septiembre, sino también porque muchos dueños de quioscos que tienen permiso para vender revistas, libros y periódicos, de manera ilegal decidieron ‘desdoblar’ su negocio para comercializar gaseosas, bebidas energizantes, dulces y juguetes.

El plan se cumplirá de manera ininterrumpida por los próximos 15 días y, paralelo a ello, se instalarán ocho punto fijos en algunas calles, como la Ayacucho, España, Junín, 21 de Mayo, Bolívar y 24 de Septiembre, donde habrá personal de la Gendarmería Municipal para evitar que los vendedores ambulantes se queden cada día por más de ocho horas en las calles del casco viejo, explicó Gil Antonio Saucedo, jefe del Departamento de Espacio Público del municipio.

No entienden la medida



Doña Victoria Égüez ya tiene experiencia de los planes de reubicación de la municipalidad cruceña, pues durante los 45 años que vende en la calle Bolívar dice que ya perdió la cuenta de las veces que reubicaron su puesto de venta.



“Yo les enseñé el negocio (a mucha gente) porque antes nadie salía a vender a la calle. Ahora no queda más que aceptar lo que disponga el alcalde”, dice entre risas la mujer, mientras su hija, María Teresa, vocifera, protesta y advierte que “peleará para defender su puesto”, pues, según ella, desde hace nueve años ese negocio es el sustento de su familia.



Similar criterio tiene Lourdes Calle, que desde hace siete años vende jugo de naranja, de mandarina y de grey en la calle Bolívar. Cada día llega a su puesto de venta a las 7:00 y en época de calor se queda hasta las 19:00 por la alta demanda de clientes. “Ya nos avisaron que no podremos vender más en esta zona, eso nos perjudica porque muchos de nosotros ganamos solo para la comida”, dijo Lourdes.

María Gomez también es otra de las vendedoras ambulantes que llega al casco viejo para vender frutas, jugos y dulces. Lleva 10 años en el negocio y se ubica en la calle Bolívar. “Por la necesidad nos vemos obligadas a deambular por los alrededores de la plaza, pero las ventas han bajado mucho”, se queja la mujer que vende maníes dulces y salados, tablillas de leche y haba tostada.

Según ella, solo le ayuda a su amiga a atender un carrito con frutas; sin embargo, advirtió que el asentamiento de los ambulantes en otras zonas será resistido por los vecinos porque desconocen el horario de atención.

Informales perjudican

Antonio Miranda, dueño de refrescos Caly, llegó ayer a las oficinas de Espacios Públicos y Eventos Especiales para recabar información sobre los planes de reubicación, los requisitos y documentos que debe presentar para regularizar la licencia de funcionamiento de su negocio.

“Nosotros, los que vendemos de manera legal, nos vemos perjudicados por los ambulantes, pero no les podemos decir nada porque también tienen derecho a ganarse el sustento diario”, opinó Miranda al criticar a los comerciantes que, de manera ilegal, diversifican su negocio. Recordó que cuando se inició en el negocio, hace 25 años, la Alcaldía no permitía el asentamiento de los informales en las zonas aledañas a la plaza.

Benita Sánchez, dueña de un quiosco de revistas de la calle Ayacucho y Libertad, también critica a sus colegas que colocaron conservadoras para vender gaseosas, agua y bebidas energizantes sin la autorización municipal. “Nuestro negocio es la venta de cultura y eso debemos respetar”, afirmó.

Así trabajan los comerciantes cerca de la plaza principal



1.- Limpieza. Los vendedores ambulantes afirman que no dejan su basura en los espacios públicos, sino que llevan las bolsas a los basureros que están en diferentes puntos de la ciudad.



2.- El negocio del somó. En la esquina del Club Social 24 de Septiembre, junto a los revisteros, se instala un vendedor de chicha de maíz y somó. Su estadía en esa zona es más frecuente al mediodía.



3.- Venta de tarjetas. Los vendedores de tarjetas que están asentados en la zona del Correo también diversificaron el negocio. Desde hace tiempo venden arreglos en goma eva y hacen recarga de crédito para teléfono celular. Similar situación se observa en los revisteros y pastilleros que están en la acera del paraninfo universitario y en la Galería Casco Viejo.



4.- Artesanía. En el frontis de la pastelería Fridolín, de la calle 21 de Mayo y Junín, vendedores de llaveros, anillos, aretes y manillas artesanales se asientan durante todo el día. Exhiben sus productos en el piso.



5.- Fruteras. Sobre la calle 21 de Mayo se encuentran al menos dos mujeres que venden frutas en carretilla. Deambulan entre las calles Florida y Junín para vender sus productos.