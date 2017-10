En menos de 24 horas la Policía logró rescatar con vida al boliviano Gabriel Silva Cabrera, que estaba en poder de los integrantes de una banda de narcotraficantes que lo tenía secuestrado en el monte en los alrededores del municipio de El Torno.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, coincidieron en señalar que el secuestro de Gabriel Silva, ocurrido el lunes de un domicilio del barrio La Colorada donde fue herido el dueño de casa, tiene una directa relación con las mafias del narcotráfico que primero pidieron $us 200.000 y luego negociaron por $us 40.000 para la liberación del plagiado, monto que no pudo ser entregado a los delincuentes debido a la oportuna acción policial.

Durante el rescate la Policía, que estaba movilizada en la zona urbana y rural, logró capturar a cinco bolivianos y a un colombiano.



La casa para el plagio

La Policía detalló que el lunes alrededor de las 9:30 en el inmueble del barrio La Colorada, se encontraba Gabriel Silva Cabrera junto al dueño de casa Juan Parada Ruiz y otros familiares. De pronto ingresaron de forma violenta Nicolás Salvatierra Aramayo, hermanastro de Juan Parada, que estaba acompañado por Freddy Jovanny Bejarano Gonzales, de nacionalidad colombiana, conocido como ‘Comino’; José Luis Alvis Rojas, ‘Gordo’; y Ghunter Guzmán Balcázar, estos dos últimos exreclusos del penal de Palmasola. Tras herir en el hombro a Juan Parada Ruiz secuestran a Gabriel Silva y huyen del lugar en un motorizado plomo.



Ayer por la mañana, luego de que los grupos de Inteligencia y reacción inmediata de la Policía analizaban información sobre la negociación de los narcos con la familia del plagiado, en la plaza que está al frente del Cementerio General fue interceptado el abogado Pastor Rider Daza, cuando supuestamente pretendía cobrar $us 40.000 por el rescate de Gabriel Silva.

Según las declaraciones logradas durante el operativo, el jurista habría indicado que estaba cobrando el dinero por encargo de Nicolás Salvatierra Aramayo y estaba acompañado por Alex Giovanni Mendoza Hurtado, su sobrino, que estaba encargado de manejar un vehículo donde lo acompañaba el colombiano Freddy Bejarano Gonzales ‘Comino’, para asegurarse de que se cumpla el plan para concretar el rescate.



El colombiano contó todo

Según las pesquisas policiales el colombiano Freddy Bejarano admite el secuestro y su participación. Además reveló el lugar donde se encontraba cautivo Silva Cabrera, por lo que los grupos especiales se movilizaron a diversos puntos de la capital para ejecutar operativos simultáneos.

Las acciones se desarrollaron, antes el mediodía, en un condominio del quinto anillo y radial 27, donde se detuvo a Nicolás Salvatierra Aramayo. En su poder se halló un teléfono celular que usaba para solicitar el pago por el rescate del plagiado.

Salvatierra, según la Felcc, es un exrecluso de la cárcel de Tacumbú de Paraguay, donde estaba recluido por tráfico de drogas y también fue víctima de secuestro en ese país.



En hamaca y herido

Tras las revelaciones de Salvatierra, otro grupo se desplazó hasta la zona de El Torno. A unos 10 kilómetros, en medio de la maleza, fue encontrado Gabriel Silva que estaba en una hamaca con una herida de bala en la pierna. Estaba vigilado por José Luis Alvis Rojas y Armando Bejarano Gonzales, este último de nacionalidad colombiana y hermano de Freddy Bejarano.

Durante el rescate hubo un cruce de fuego y huyeron al monte Armando Bejarano y otro colombiano aún no identificado. El plagiado fue llevado al hospital San Juan de Dios.