Renuncian dos miembros del seguro de la ‘U’

El paro de 24 horas que cumplieron ayer los trabajadores y docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) provocó la renuncia de dos, de cuatro, miembros del directorio del Seguro Social Universitario (SSU).



Se trata del delegado de la parte patronal (Uagrm) Fernando Córdova y del representante del Sindicato de Trabajadores Pedro Velásquez. Este último comunicó su decisión de renunciar irrevocablemente al cargo a través de una carta que hizo llegar al SSU, mientras que el vicerrector, Oswaldo Ulloa, confirmó el alejamiento de Córdova.



La medida se cumplió para exigir la renuncia de todos los miembros del seguro, del gerente general y de la persona que cumple funciones en asesoría legal de la entidad, luego de que se dieran a conocer irregularidades en la contratación de la clínica Suiza para que preste el servicio.



El presidente de la Federación Universitaria de Profesores (FUP), Rogelio Espinoza, manifestó que analizarán las renuncias y luego definirán si van al paro, de 48 horas, o si declaran un cuarto intermedio en las medidas.



Por su parte, el ejecutivo del sindicato de trabajadores, Edmundo Luna, indicó que las demandas son claras: se exige la renuncia de todo el directorio, como también del gerente y de la asesora legal del seguro, y mientras eso no ocurra seguirán movilizados.

En un comunicado a la opinión pública, ambos sectores exigieron que, una vez renovado el directorio, se nombre nuevo gerente general y este designe asesor legal para el Seguro Social Universitario.

“Una medida incomprensible”



Al respecto, el vicerrector de la Uagrm, Oswaldo Ulloa, declaró que no hay coherencia en la demanda de quienes encabezan la medida, toda vez que no es la universidad quien debe solucionar los problemas relacionados con el seguro, ya que esta entidad no depende de la Uagrm, sino que es administrado por su propio directorio y fiscalizado por un ente externo, el Inases.



En este sentido, lamentó que se perjudiquen las actividades académicas y se cause un daño económico a la U. “Es una medida incomprensible e irracional. Hay falta de coherencia al no saber canalizar las peticiones”, dijo Ulloa, agregando que a su parecer existe una intencionalidad de querer generar conflicto en la universidad.



Sin embargo, Luna dijo que desde hace varios años las autoridades rectorales vienen manejando el seguro universitario a través de sus brazos operativos: el gerente general, el delegado de la parte patronal y ahora también a través del presidente