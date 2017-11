Reinó la fiesta andina en la inauguración del mercado mayorista

Con 90 minutos de retraso comenzó anoche la velada de inauguración del nuevo mercado mayorista Abasto, en el que los comerciantes sentaron presencia con música y danzas de sus lugares de origen, especialmente del occidente del país.

El alcalde Percy Fernández, que llegó a las 19:30, en compañía de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, de su gabinete y de los concejales, fue el último en hablar en un acto por demás de largo que provocó que gran parte de los espectadores, la mayoría gremiales, abandone el lugar para iniciar su fiesta en los galpones, donde estaban sus camiones y sus productos.



Fernández dijo que este mercado estaba dedicado a los vendedores que trabajan en Santa Cruz de la Sierra. “Es un testimonio a su labor y a su servicio; es de ustedes queridos comerciantes, es para reconocer que son una fuerza grande que tiene la ciudad, donde hemos aprendido que los gremiales son un problema, pero que pensándolo bien vemos que son ciudadanos honestos”, indicó.

“La municipalidad está buscando qué obras hacer por el bien de todos los vecinos, lo digo desde el fondo de mi corazón, es por eso que entregamos este mercadango hermoso para que los comerciantes no estén más en las calles”, acotó el burgomaestre.



A su turno, la presidenta del organismo deliberante destacó la labor por buscar el reordenamiento de los mercados, actividad que no se había hecho en más de 50 años.



“Este es el primer paso para poner orden en la ciudad, donde el 92% de los vecinos quiere que cambie el sistema de funcionamiento de los mercados, les aseguro que en menos de dos semanas este centro estará bien ordenado y será el modelo a seguir en el país”, anotó Sosa, agregando que en estos mercados populares no cobrarán sitiaje u otro tipo de impuestos.

Mejor organización

Ante tantas voces disonantes en las primeras horas de ayer, la directora del Mercado Mayorista Abasto, Carol Viscarra, explicó que la confusión se debió a que los comerciantes estaban acostumbrados a manejar los puestos a su manera, realizando cobros, lo cual será eliminado a partir de este mercado.



“Se les explicó a los vendedores, en especial a los que llegaron del interior que no conocían del proceso, que este mercado será para que los productores tengan la oportunidad de comercializar su cargamento directamente, sin intermediarios, donde no hay puestos asignados para nadie, pues tenemos un reglamento de funcionamiento que lo prohíbe”, refirió Viscarra. Agregó que fueron solucionados los problemas de circulación de vehículos tanto interna como externamente.