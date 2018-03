Recuperación de laguna contaminada depende de una urgente limpieza

Debido al intenso calor, el olor a pescado muerto es perceptible desde la ruta a Cotoca, situada a 400 metros de la laguna Palma Verde, lugar de un desastre medioambiental producido aparentemente por la rotura de un ducto de alcantarillado sanitario proveniente de la zona de Montecristo.

Los vecinos de las urbanizaciones Palma Verde y Los Pinos, y del condominio Sierra Alta están preocupados por la contaminación del cuerpo de agua, de más de una hectárea, y piden, mediante la Secretaría de Medioambiente de la Gobernación, que obligue a los responsables a recuperar lo más pronto posible la laguna de regulación, pues se ha notado que debido al daño no solo han muerto peces, sino que las aves acuáticas se han espantado al no tener de qué alimentarse.



Muestras



El encargado de Calidad Ambiental de la Gobernación, Mauricio López, que llegó a la zona con un equipo de especialistas para tomar muestras y hacer un análisis del agua, indicó que para la recuperación de la laguna, que actúa como reguladora del drenaje pluvial del distrito 6, se la debe airear superficialmente.



“Se ha cortado el ingreso de aguas servidas por el canal de drenaje proveniente del noveno anillo y avenida Montecristo, donde es la aparente fuente de contaminación; ahora, si Saguapac es la responsable, tiene 48 horas para hacer la limpieza superficial, como plan de contingencia, para devolverle la concentración de oxígeno disuelto y así que retome el ciclo vital”, manifestó López.



Luego de esa limpieza ayudará en la recuperación una lluvia, la cual es un proceso natural para devolver el oxígeno concentrado, pues, según los parámetros, este debe estar entre el 75 y 80% en el agua para que no haya mortandad de peces. El índice marcado ayer estaba entre el 35 y 37%.



Asimismo, López estima que los resultados de las pruebas tomadas para el laboratorio estarán hasta el viernes, recién ahí se elaborará un informe para abrir un proceso administrativo a la entidad que resulte culpable.



A su turno, la secretaria de Medioambiente de la comuna, Michele Lawrence, hizo conocer que luego de recibir la denuncia vecinal, remitió el caso a la Gobernación, pues es su competencia, para que exija a Saguapac que subsane el daño. “También hemos notificado de la situación a la cooperativa”, añadió.



Por su parte, Luis Emilio Vargas, responsable de Comunicación de Saguapac, explicó a un medio de comunicación que la causa del desastre es la obstrucción con bolsas de basura de las tuberías de alcantarillado sanitario en esa zona, lo que provocó el rebalse.



“En ese distrito hay muchos mataderos clandestinos cuyos responsables depositan las bolsas con vísceras en la red, Saguapac no tiene otra alternativa que asumir la responsabilidad, es por ello que se ha corregido el rebalse, se ha limpiado la estación elevatoria en la UV-200 y las demás conexiones en el sector”, acotó.

Proyecto



Vecinos como Mónica Portugal y Boris López, de la Urbanización Palma verde, están preocupados porque la contaminación de la laguna, aparte de dejar el mal olor, puede retrasar el inicio de la construcción del parque urbano que la Alcaldía tiene comprometido en el POA 2018.



“Esta es una laguna ecológica, no de oxidación, creo que esa conexión del alcantarillado es clandestina; a ello se suma que la Alcaldía, en la pavimentación de las avenidas de la zona y en la construcción de los canales de drenaje, nos ha orientado el agua desde barrios como Las Piedades hacia Palma Verde, por eso nos hemos inundado con la lluvia del 2 de enero”, reveló Portugal.

Los vecinos tienen la esperanza de que al fin se cristalice su sueño de que la comuna convierta, junto con la laguna del lado, en un parque ecológico. “Nos han prometido que en agosto pueden iniciar los trabajos, pues queremos que la zona deje de ser peligrosa para los bañistas”, acotó la vecina Sandra Montero.

En la zona

Sugerencia

La Gobernación ha pedido a los vecinos de Palma Verde que no duden en llamarlos para denunciar por si ocurre otro tipo de contaminación del agua, pues aseguran que esta es la tercera vez que ocurre en esa zona.



Boquete

Luego de que la Alcaldía pavimenta las vías, Saguapac procede a abrir el asfalto para cavar las entradas a las alcantarillas; por ello hay un hueco en el noveno anillo este por donde presumen que ocurrió el rebalse.



Sobrepoblación

Expertos biólogos presumen que la laguna Palma Verde tiene excesiva biomasa (sobrepoblación de peces), por ello es necesario que sean pescados.



Contaminados

Los vecinos de la zona afectada han aclarado que no son ellos los que se están llevando los pescados muertos de asfixia porque pueden ser dañinos para la salud.