Recluso prófugo es relacionado con el asalto de $us 50.000

La Policía ejecuta intensos operativos, por diversos puntos de nuestra capital, en procura de capturar al recluso Marco Antonio Gutiérrez Cabrera, que el 21 de abril protagonizó una espectacular fuga al reducir a su escolta policial y al conductor de un taxi, para después encañonar a un motociclista en la calle, robarle su moto y escapar junto a su esposa.

Según las pesquisas de la Policía, el recluso había salido con orden judicial a una consulta médica al hospital San Juan de Dios. Cuando regresaba al penal en un taxi, a la altura del segundo anillo, cuando ingresaba a la avenida San Aurelio, su esposa, que lo acompañaba en el motorizado, le alcanzó un revólver.

El recluso encañonó al escolta y al taxista. Ambos fueron metidos en el maletero del auto y se fue hasta la zona del Plan Tres Mil, a la altura del octavo anillo. Allí desciendió y en plena calle encañona a un motociclista, le arrebata su rodado y escapa junto a su esposa.

Grupos tácticos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en coordinación con agentes de Inteligencia, están movilizados en la búsqueda del prófugo. El sujeto está armado.



El asalto y robo de $us 50.000

Según las últimas indagaciones, la Policía no descarta la posibilidad de que el recluso fugitivo Marco Antonio Gutiérrez Cabrera, tenga relación con el asalto y robo de $us 50.000 registrado la tarde del jueves en una inmobiliaria de la calle Sucre esquina La Paz. También ya se identificó como el responsable del robo de motocicletas y de herir a un hombre