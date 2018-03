Puente aumentaría la plusvalía de propiedades

Desarrolladores inmobiliarios convergen. Con la construcción de un nuevo puente que conecte el municipio de Porongo con la ciudad de los anillos el valor de los terrenos y edificaciones se dispararía, además de acelerar los asentamientos de población y ser un requerimiento básico para la zona.

Los proyectos inmobiliarios asentados en la zona del Urubó son cerca de 108, según el reporte del Secretario de Ordenamiento Territorial de Porongo, Juan Carlos Aguilera. Hace algunas semanas la autoridad calculó que las inversiones asentadas en los predios del municipio significarían un ingreso de Bs 100 millones en los próximos dos años, cifra que aumentaría con la edificación de un nuevo puente.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Cicruz), la presidenta Claudia Rodríguez expresó que la aparición de un segundo puente es necesaria para las familias establecidas en los predios del Urubó.

“Las autoridades deben sentarse a definir la situación y la ubicación del puente, así como empezar a precisar el establecimiento de centros de abastecimiento, educativos y de salud”, dijo la ejecutiva, que mostró su apertura para que se concrete la obra.

Marco Hurtado, expresidente de Cicruz, visualizó un aumento del valor de las propiedades en la zona. “El puente no sería un beneficio solo para viviendas de lujo, sino para todo el municipio. No hay motivos para no construirlo, incluso este puede ayudar como defensivo cuando haya una crecida del río siempre que se erija con una buena planificación”, dijo.

Para el analista inmobiliario Nicolás Urioste si el puente actual logró generar inversiones y concretar asentamientos de población, un segundo y tercer puente desatarían la expansión de la zona.

Si bien los consultados no lograron precisar el valor general de las inversiones registradas en el Urubó, sí concordaron en que este se duplicaría.



Entre los proyectos de mayor trascendencia en la zona está el de la ciudad Los Portones del Urubó, proyecto que desarrolla el Grupo G7 y que abarca una superficie de 2.020 hectáreas para albergar a 120.000 familias (52% de ellas son espacios públicos). Puerto Esmeralda, Los

Horcones, Los Tajibos, Jacarandá, Itavera, Las Estancias, San Francisco y Génesis del Urubó (Cementerio Jardín) son iniciativas que están dentro de esta obra.



La Nueva Ciudad del Urubó del Grupo La Fuente es otro de los planes en agenda para el municipio de Porongo. Son 12.000 hectáreas distribuidas en 200.000 terrenos.



La empresa Predial también lleva adelante los condominios Mar Adentro y Santa Cruz de la Colina, además de ser propietaria de las plazas comerciales Urubó Open Mall y El Portal, esta última se inaugurará en las próximas semanas.

Urubó Village dividirá 200 hectáreas para 776 terrenos y un country club. Grupo Urubó Golf y el Grupo Industrial Roda impulsan la obra y son quienes tienen la iniciativa de construir el puente.

En detalle

Otras inversiones

Además de proyectos inmobiliarios, la zona del Urubó estrenará en 2018 plazas comerciales, parques de diversiones y una industria.



Normativa medioambiental

De acuerdo con la ley 1333, toda actividad, obra o proyecto debe tener una licencia ambiental que es emitida por la Gobernación o por la cartera sectorial.