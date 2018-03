Durante cinco horas bajo el sol abrasador de la jornada sabatina, una máquina excavadora procedió a la limpieza de la línea donde el gobierno municipal de Porongo plantea construir el puente Bicentenario.

Los equipos pertenecen a la empresa contratada por la comuna de Porongo que habilita los cruces por el río Piraí mientras se encuentre en mantenimiento el puente Mario Foianini, según informaron los operadores.



Desde la Alcaldía de Porongo, el secretario de Obras Públicas, Sandro Oquendo, explicó que la construcción del puente no empezará hasta lograr la aprobación legal y el consenso con las autoridades de la comuna cruceña.

En cuanto a la limpieza del lugar, dijo que la tarea es realizada por Consorcio Urubó, que tiene instalada su faena y suele hacer una limpieza del lugar.

Según Oquendo, para la construcción del puente Bicentenario hay en agenda un monto de Bs 78 millones que sale de un ‘impuesto especial’ que pagan los vecinos.



Son estos últimos quienes esperan que las autoridades de turno concreten la construcción, ya que no aguantan más el caos que hay en la zona, manifestó.



Abilia Jordán, una vecina de Porongo, dijo que esperan que al concretarse la construcción de al menos un puente empiecen a mejorar los servicios, en especial los de salud y de transporte.

No todos los vecinos tienen vehículo propio y se ven obligados a pagar altas sumas de dinero para transportarse, peor si es de noche.



Otro vecino lamentó la ausencia de un centro de salud en la zona. “Mi hija enfermó y fue difícil esperar por una ambulancia. Tuvimos que buscar y nos encontramos con un grave tráfico vehicular. Esto no es nuevo y no es algo que la gente no sepa”, lamentó.



Además de condominios privados, son 49 las comunidades que están en la jurisdicción porongueña, que subsisten, en su mayoría, de la producción de fruta en especial el achachairú y cítricos.

A decir del concejal de Porongo Plácido Barón, con la construcción del puente los porongueños ven una oportunidad para tener una mejor calidad de vida.



De momento, estos vecinos deberán esperar que las autoridades se pongan de acuerdo. El jueves se reunirán en instalaciones de Parques y Jardines de la Alcaldía cruceña para empezar el diálogo.

Postura cruceña



El alcalde cruceño, Percy Fernández, en declaraciones anteriores dijo que los puentes que se quieran construir en la zona del Piraí no deben afectar la seguridad de los ciudadanos, ni el medioambiente ni la movilidad urbana, además debe quedar libre la llanura de inundación del río.



La comuna cruceña mantiene su posición de que los puentes que se quieran construir para conectar la capital cruceña con Porongo deben estar ubicados pasando el séptimo anillo en la zona norte y más allá del octavo anillo en la zona sur.

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, indicó que la Alcaldía es responsable en sus acciones y evitará que se ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Plantean un debate técnico.