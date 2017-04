Propiedad de Tardelli fue un laboratorio de cocaína

El peruano Pablo Rolando Guzmán de la Cruz, uno de los enviados a Palmasola el fin de semana tras la detención de Mariano Tardelli y que es señalado como el responsable de hacerse cargo del seguimiento al vehículo de transporte de valores Brinks que fue atracado antes de llegar a Roboé, en su declaración ante la comisión de fiscales reveló que en la propiedad Laura, donde los delincuentes y los policías tuvieron un enfrentamiento armado, funcionó hasta hace unos seis meses un laboratorio de cristalización de pasta base de cocaína.



En su declaración informativa, a la que tuvo acceso EL DEBER, Guzmán reveló que conoció a Tardelli por temas de sustancias controladas y que en la hacienda Laura, que está a 10 kilómetros de la comunidad de Santa Ana de Chiquitos, se instaló un laboratorio de droga.

“Yo lo conocía a Mariano Tardelli por un tema de sustancias controladas. Él me dio un pequeño terreno para armar un pequeño laboratorio. Yo le pagaba con el 13% de las ganancias, hace como seis o siete meses que ya no funciona, es en la propiedad Laura”, indica su testimonio ante el Ministerio Público.

Seguimiento al carro Brinks

Guzmán de La Cruz declaró que hace unos meses Tardelli lo invitó para hacer un ‘trabajo’.

“Le dije de qué se trataba y me dijo que para asaltar un carro blindado de Brinks que cada fin de mes pasaba. Yo estuve en la propiedad Laura y me salí en fecha 3 o 5 de marzo. Pregunté cuál era mi función. Yo solamente tenía que avisar si pasaba o no el carro Brinks. El 29 de marzo del año en curso a horas 6:00 hasta las 8:30 no pasaba el carro Brinks y me volví a Santa Cruz, llamé por teléfono a Mariano Tardelli. Al día siguiente volví al mismo lugar y a la misma hora, hasta que pasó el carro y llamé a Mariano Tardelli indicando que pasó, yo lo seguí hasta un tramo y regresé a Santa Cruz y de ahí ellos sabían qué hacer”.

Otras declaraciones

También declararon Nataly Cuéllar Franco, novia de Tardelli, encarcelada junto al brasileño Luis Miguel Monteiro Duarte, Yobana Franco Méndez y Pablo Rolando Guzmán de La Cruz