Procesados por racismo sufren trastornos mentales, según informe médico

El docente universitario Juan Carlos Herrera Vargas (50) y Ramona Francis Melgar Jofré (69), procesados penalmente por los presuntos delitos de racismo y discriminación en dos bullados casos sucedidos en Santa Cruz, presentan trastornos mentales, según un informe médico especializado, que puede incidir a la hora de valorar las causales de sus comportamientos por parte del Ministerio Público.

La Fiscalía corporativa Nº 2, que investiga delitos contra la integridad de las personas, recibió los informes sicológicos y siquiátricos de ambos pacientes de parte del Centro de Salud Mental Blanca Áñez de Lozada, donde se encuentran hospitalizados los pacientes desde que la Fiscalía abrió causas en su contra de oficio, por considerar que se trata de delitos de acción pública.

Ramona Melgar está internada desde mediados de marzo, después de que se difundiera ampliamente por las redes sociales y medios de prensa un video en el que aparece denigrando a una mujer de pollera en un microbús de servicio público.

Juan Carlos Herrera está internado desde el 5 de abril, luego de experimentar un deterioro de su salud mental después del escándalo que desató su comportamiento como docente en un aula de enseñanza de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde estudiantes grabaron un audio, igualmente difundido por las redes sociales, en el que se lo escucha proferir insultos a algunas de sus alumnas en la carrera de Derecho.

Los diagnósticos



El análisis médico de Ramona Melgar, al que tuvo acceso EL DEBER, refiere que la paciente padece de trastorno explosivo intermitente, alteración mixta de las emociones y el comportamiento; trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.



También acusa rasgos de personalidad paranoide, esquizoide (falta de interés para relacionarse con las personas y restricción de la expresión emocional), conducta antisocial y obsesiva; presenta problemas sicosociales y ambientales graves relativos a la familia y conflictos con los vecinos.



En cuanto al docente Herrera, el informe señala que presenta un nivel intelectual superior al término medio con relación a su grupo de edad, con un deterioro cognitivo moderado que ha sido sobrellevado por su capacidad intelectual superior.



Además, presenta depresión moderada sobrellevada desde hace tiempo, ansiedad moderada, impulsividad cognitiva leve, impulsividad motora moderada e impulsividad no planeada moderada. Demuestra rasgos de personalidad esquizoide, es histriónico y obsesivo compulsivo.



Asimismo, tiene indicadores de agresividad con el medio, dificultad en las relaciones interpersonales, perturbaciones emocionales, descargas impredecibles de explosividad, entre otros rasgos.



La condición de salud de ambos supuso un retraso en las pesquisas iniciadas por el Ministerio Público, pues no se les podía tomar declaraciones en esas condiciones; sin embargo, los días pasaron y en el caso de Ramona Melgar los especialistas del centro dieron el visto bueno para que sea interrogada, por lo que ayer una comisión la visitó para la toma de la declaración. No obstante, los investigadores, a la cabeza de la fiscal Yolanda Aguilera, salieron poco después sin su cometido, puesto que la sexagenaria se alteró cuando intentaron interrogarla, por lo que el acto se suspendió.



Diagnóstico al IDIF



La fiscal Aguilera manifestó que el examen de Herrera será remitido al IDIF para que un forense lo analice y dé otra opinión al respecto.

El proceso contra el profesor va firme, puesto que las tres denunciantes presentaron querella mediante su abogado; asimismo, el Departamento Legal de la Uagrm se adhirió a la denuncia abierta por la Fiscalía.

Entre expedientes

Sin la parte afectada

María Janco, blanco de la agresión verbal de Ramona Melgar Jofré en un micro, prestó su declaración casi a la fuerza al inicio de la causa abierta por el Ministerio Público y no volvió, dijo la fiscal Yolanda Aguilera.



Espera documentos

El Departamental Legal de la Uagrm espera que el Consejo Facultativo de Derecho le remita el expediente para tratar internamente el caso del docente Herrera.