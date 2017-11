Presunto homicida confiesa que cometió el crimen en venganza

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), presentó este miércoles al presunto autor del asesinato de una persona de sexo masculino en la comunidad de Pozo Azul (Buenavista).

El fin de semana pasado, la comunidad de Pozo Azul se consternó con el hallazgo del cuerpo sin vida de Agustín Mamani (19), a consecuencia de un disparo de escopeta y heridas punzocortantes con arma blanca. La Policía se movilizó y logró capturar del presunto homicida, que será puesto ante un juez en las próximas horas.

Rubén Barrientos, director de la Felcc del Norte Integrado, dijo que el presunto homicida, identificado como Jhonny Choque, declaró que cometió el crimen para vengarse del padre del occiso.

"En la entrevista que tenemos con esta persona (Jhonny Choque), nos indica que tuvo una discusión con el padre de la víctima y el resentimiento guardado provocó la planificación del crimen", indicó Barrientos.

Choque fue detenido y en un contacto con la prensa ratificó que cometió el crimen por venganza contra el padre de la víctima, que en una oportunidad le hizo quedar mal ante los integrantes de su comunidad, además indicó no estar arrepentido del homicidio.

"Su padre me maltrató, hasta me dejó una cicatriz en el pecho, por su culpa le disparé al pecho del pelau (víctima). Arrepentido, arrepentido, no tanto digamos, su padre que se arrepienta por haberme hecho eso", indicó a la red Unitel.