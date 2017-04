Presión logra que renuncien el gerente y presidente del SSU

Dos renuncias en los mandos del Seguro Social Universitario (SSU) se conocieron ayer, luego de las medidas iniciadas por los trabajadores y docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que exigen cambios en la administración de la entidad aseguradora.

Se trata del gerente general, Rolando Pérez, quien estuvo solo un mes en esas funciones, y del presidente del directorio, Ortuño Antezana, la máxima cabeza del seguro.

Con el alejamiento de Pérez y Ortuño suman cinco las dimisiones en el directorio y gerencia del seguro durante los últimos días; el delegado patronal, Fernando Córdova, y el representante del Sindicato de Trabajadores, Pedro Velásquez, lo hicieron el lunes, y Alexander Durán, delegado alterno de la FUP, la semana pasada.

“Una buena señal”

El ejecutivo de los trabajadores universitarios, Edmundo Luna, calificó como una buena señal las renuncias, sobre todo del presidente, que es quien dirige el directorio, pero aclaró que aún falta que den un paso al costado el representante de los jubilados y la persona que cumple funciones en asesoría legal.



“Estamos en buen camino, pero faltan las otras renuncias”, expresó Luna.

En este sentido, adelantó que hoy se analizará la situación y se verá si se suspende o no el paro escalonado.



Antes de conocer las nuevas dimisiones, los sectores movilizados habían advertido con un paro, de 48 horas. El lunes se cumplió la huelga, de 24 horas.

Piden no afectar las clases



Por su parte, el rector de la Uagrm, Saúl Rosas, insistió en que el seguro universitario no depende de la Uagrm, sino que cuenta con directorio propio. Explicó que, ante las medidas de presión, el único representante del Rectorado presentó su renuncia al cargo, por lo que no hay motivos para continuar con el paro escalonado.



“No se justifica otro paro de actividades porque el seguro no depende del Rectorado. Tienen que buscar otras medidas para lograr que los otros miembros que aún no han renunciado, lo hagan”, repitió al rector, al pedir suspender sus medidas de presión.



El rector también pidió una auditoría al proceso de contratación de la clínica Suiza. “Tiene que haber una investigación para ver si hay o no responsables”, dijo