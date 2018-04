Porongueños dan plazo de 60 días a Percy para que firme convenio de puentes

El Comité Cívico, así como autoridades de las comunidades de Porongo y vecinos de las urbanizaciones y condominios del Urubó salieron en manifestación a las 8:00 de la mañana de este martes e ingresaron a la plaza 24 de Septiembre para pedir que se firme en convenio entre los alcaldes Julio César Carrillo (Porongo) y Percy Fernández (Santa Cruz), para que dé luz verde a la construcción de varios puentes sobre el río Piraí.

Los marchistas, luego de provocar caos a lo largo del trayecto, por la avenida Libertador San Martín y luego por la calle Libertad, dieron un plazo de 60 días para que se firme el convenio o se haga un acta de entendimiento que permita construir puentes, ya que el único que existe actualmente supera la capacidad vehicular para la que fue diseñado.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Porongo, Ever Gutiérrez, dijo que su municipio se ha declarado en emergencia y afirma que no quieren llegar a hacer marchas o bloqueos pero que si no se atiende su solicitud se radicalizarán las movilizaciones.

"Todos los puentes son bienvenidos. Hay proyectos como el puente Bicentenario, el Village, el del octavo anillo o el Metropolitano, que es paralelo al Mario Foianini. Los que ellos vean convenientes serán bienvenidos", dijo Gutiérrez quien destacó la participación de los pobladores en la manifestación porque "a pesar de la lluvia y dificultades de los caminos, la gente llegó al punto de encuentro para marchar".

