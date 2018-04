Ciudadanos del municipio de Porongo, encabezados por el Comité Cívico, lograron reunir 3.000 firmas para iniciar el proceso de revocatorio del alcalde Julio César Carrillo y las presentarán la tarde de este miércoles al Tribunal Electoral Departamental (TED).

Pese al entusiasmo de haber cumplido el primer paso, ven con desconfianza el proceso. Los vecinos Gabriel Bayare y Robin Morón, junto con el presidente del Comité Cívico, Ever Gutiérrez; expresaron su preocupación por el vínculo familiar entre el alcalde de Porongo y el vocal del TED, Gover López.

"La susceptibilidad que tenemos es que está el suegro de Carillo como vocal en la corte", manifestó Robin Moron. Sin embargo, el presidente del TED, Eulogio Núñez, indicó que el vocal López no participará en la comisión que revise los libros en un plazo de 60 días.

Mira el video:

"No estamos para favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes, quiero decirles a quienes están promoviendo el revocatorio que garantizamos un proceso transparente y que vamos a aplicar lo que dice la normativa electoral", manifestó Núñez en contacto con EL DEBER Radio.

Anteriormente, Carrillo dijo que no tiene temor de enfrentar un posible revocatorio ya que confía en el trabajo realizado durante su gestión. "Tenemos un 90% del presupuesto ejecutado, cómo pues me van a decir que soy un mal alcalde", manifestó.

Algunos libros de firmas

"No tenemos nada"

Consultados por las causas que los llevaron a buscar este revocatorio, Gutiérrez manifestó que Porongo es el municipio más cercano a Santa Cruz de la Sierra y, sin embargo, es el más atrasado. "No tenemos alcantarillado, no tenemos basurero, ni hospital, ni un registro civil, ni notario, ni escuelas técnicas, no tenemos nada", señaló.