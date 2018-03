Porongo da pelea por su puente Bicentenario y se aferra a los diputados

La tarde de este jueves comenzó el tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados que permitiría la construcción del puente Bicentenario sobre el río Piraí. Esta iniciativa la promueve la Alcaldía de Porongo que asegura haber cumplido con todos los requisitos y estudios técnicos para que se ejecute. La comuna de Santa Cruz asegura de que, con la edificación de esta obra en el punto que pretende el municipio vecino, se causaría un daño medioambiental.

Moira Alejandra Vaca, presidenta del Concejo, acompaña al alcalde porongueño Julio César Carrillo en la ciudad de La Paz. Ambos se mostraron optimistas de que su proyecto sea bien acogido y de que podrán recibir el aval nacional para comenzar con las obras.

"Se hicieron las gestiones necesarias ante diputados y trabajamos en pleno en el Concejo para que este proyecto de ley nacional sea viable. Hace un año que estamos esperando. Dijeron que estábamos depredando, cosa que no es cierto. Nosotros cumplimos con todas las normas técnicas", dijo Vaca.

En conferencia de prensa, Carrillo había explicado de que se necesitaba de un convenio interinstitucional entre ambos municipios, pero que luego de reuniones y mesas de trabajo, la Alcaldía cruceña determinó de que no era viable la construcción en el punto que los porongueños planteaban ya que no se puede construir nada sobre el Cordón Ecológico y que se necesitaba de una ley nacional para ejecutarlo. "De inmediato nos pusimos a trabajar sobre ello", apuntó.

Jorge Landívar, vocero del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, explicó que no existe ningún veto a la construcción de un puente, lo que se ha dicho es que se ha evaluado una serie de cuestiones técnicas y medioambientales que podrían afectar a la ciudad de Santa Cruz en caso de edificarse alguna construcción en puntos de riesgo.

Landívar indicó que el lugar señalado por Porongo para la edificación del puente está sobre un área de preservación ecológica y que allí "no se debe construir un puente (...) hay un área llamada llanura de inundación, si los defensivos son rebasados, la cantidad de agua puede alcanzar los 45 y 60 milllones de metros cúbicos que de no poder sumirse, se van a ir para la ciudad. No nos equivoquemos, una cosa es presentar un proyecto y otra es que se cumpla con un proceso para que se cumpla ese proyecto", apuntó.