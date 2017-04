Pórcel reaparece y habla de someterse a revocatorio

Tras 57 días de haber pedido licencia en el Concejo y de ser esquivo con los medios de comunicación, el concejal Rommel Pórcel reapareció públicamente ayer en un agasajo a los niños del distrito 3. Con una polera verde claro de su partido y con un semblante sereno, dijo que su estado de salud es “estable” y así lo refleja su aspecto físico, aunque subrayó: “No descarto un trasplante de riñón”.

Hace poco más de dos meses la Fiscalía lo citó a declarar por el caso de extorsión a la dueña del local El Antojito, por el cual un ex funcionario municipal allegado a él, Marco Antonio Barboza, está preso.

La dueña del local El Antojito, Verónica Mayta, que la noche del viernes reabrió su local, anunció una marcha de protesta contra este concejal y él respondió con un desafío: “He sido elegido por voto popular y si hay revocatorio, me someto. No le tengo miedo; una o dos personas no van a hacerme revocar el mandato”, aseveró.

El acto, en el que se entregaron regalos a unos 3.000 niños y que estuvo marcado por un altercado entre algunos seguidores y vecinos del concejal con periodistas, fue descalificado por Mayta. “Quiere tapar lo que el pueblo ha descubierto para que la gente vuelva a confiar en él”, dijo.



Porcel, a su vez, señaló que entrega regalos hace más de 10 años y que los juguetes se compran con aportes económicos personales de los miembros de su partido.

Sobre la investigación en su contra, Porcel dijo que se someterá y se presentará cada vez que sea convocado por la Fiscalía.

También fue consultado sobre el alejamiento de José Negrete del municipio, Pórcel se limitó a decir que es una facultad del alcalde quitar o respaldar a funcionarios en el Ejecutivo.

El concejal recalcó que ya está en funciones, pero que como esta semana habilitó a su suplente, la próxima él estará sesionando nuevamente.



Aseguró que no tuvo goce de haberes por los días que estuvo con licencia.

Marcharán contra Pórcel

La dueña de El Antojito anunció que la marcha contra Pórcel partirá mañana a las 8:00 de la plaza Ñuflo de Chávez al centro de la ciudad.

“Las mujeres iremos con mandil, pañoleta y escobas para ‘barrer la corrupción’. También llevaremos un muñeco que simbolizará a los corruptos montados en un burro”, anunció Mayta.

La marcha será encabezada por Omar Rivera, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve).

Incidente con periodistas

Pórcel calificó como un “altercado” entre padres de familia y vecinos con periodistas que ayer lo abordaron en medio del agasajo por el día del niño. “Se pasaron entre los niños, no quisieron esperar que acabe el agasajo”, dijo.



Una periodista de un medio televisivo denunció haber sido empujada por seguidores del concejal.

Durante la entrevista hubo gritos contra los periodistas, subieron el volumen de la música al máximo y, al final, hubo empujones contra la gente de prensa para impedir que se acerque a Pórcel