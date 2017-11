Por semana hay hasta 15 casos de rabia canina

Con gran pesar, Jaime Mamani permitió que su perro, que cuidó su hogar por ocho años sea sometido a la eutanasia porque desde hace dos días venía presentando un comportamiento extraño. El can se volvió agresivo, tenía los ojos rojos, babeaba y huía a los rincones. Ayer, después del mediodía, el hombre decidió darle fin a la agonía de su mascota, pidiendo que le apliquen la inyección letal. Luego lo enterró en su casa.

El hecho sucedió en el barrio 16 de Noviembre, zona del Plan Tres Mil, y fue reportado por la tarde a las autoridades de salud, que están tomando conocimiento del caso para actuar.

Este es uno de los tantos casos sospechosos de rabia que se presentan a diario en la capital cruceña, que desde octubre del año pasado viene soportando una epizootia de rabia canina, que está por encima de los canales endémicos.

Según datos del gerente de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Roberto Tórrez, actualmente se registran entre 12 y 15 casos positivos de rabia canina, siendo que cuando la situación está dentro de los corredores endémicos, solo se presentan entre dos y cuatro casos por semana. “Está costando controlar la epizootia debido a que la gente no es responsable con la tenencia de animales, no hacen vacunar a sus cachorros o no cumplen con esquema”, manifestó.

En este sentido, insistió en que la única forma de revertir esta situación es apoyando a la campaña, prevista para este 18 y 19 de noviembre, vacunando a las mascotas. Las brigadas acudirán casa por casa y también habrá puestos fijos de inmunización.

Vigilia

Anoche defensores de los animales realizaron una vigilia en la plaza 24 de Septiembre, pidiendo que se acabe el maltrato a los canes callejeros.