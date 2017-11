Policías antidroga de Viru Viru se acusan frente a juez y son enviados a Palmasola

Un suboficial y un teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) se acusaron mutuamente ayer frente al juez cautelar Juan José Subieta y fueron enviados a la cárcel de Palmasola por existir indicios sobre su participación en dejar pasar una maleta con 13 kilos de cocaína sin la revisión necesaria en el aeropuerto Viru Viru.

Cada uno alegó inocencia, pero la fiscal de Sustancias Controladas, Rosmery Barrientos, los imputó por tráfico, organización criminal y confabulación, y solicitó la detención preventiva de ambos.

El suboficial Octavio Landaeta, al hacer uso de su derecho a su defensa material en el juzgado, se paró y dijo: “Señor juez, tengo 30 años de servicio y jamás tuve una llamada de atención. Siempre cumplí con mi trabajo. El 25 de octubre, cuando la mujer estaba pasando el control con su maleta, el teniente se me acercó y me dijo ‘vía libre’, y ella pasó”, relató.

El agente acotó que no tiene ninguna culpa en el hecho, se declaró inocente y dijo que le fregaron toda su carrera.

A su turno, el teniente Hugo Guerin Castro Rojas dijo que la Fiscalía y la justicia ya lo condenaron y se preguntó: “Ahora, ¿quién cuidará de mi hija de meses?”. Afirmó que jamás tocó alguna maleta y que en el momento del control él salió del lugar porque estaba cansado de estar de pie y que cada policía asume su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Castro negó de forma categórica tener alguna participación y haber dado alguna orden al suboficial para que dejara pasar la maleta.

Un capitán detectó la valija

La fiscal Barrientos, durante su fundamentación ante el juzgador, hizo una relación sobre el

caso que involucra no solo a policías de la Felcn, sino también a funcionarios y a un gerente del Servicio de Aeropuertos de Bolivia (Sabsa?).

Barrientos fundamentó que en las cámaras de seguridad se puede observar claramente que hubo una especie de ‘vía libre’ a la maleta con droga y a la propietaria, que viajaba a España.



La fiscal agregó que antes del control a María Nela Resso Antelo (dueña de la maleta), se puede ver en las imágenes un exceso de rigor en el control a un hombre de la tercera edad, que es obligado a sacarse el cinturón, los zapatos y a una serie de interrogatorios cuando en realidad ni siquiera había sospechas de que transportaba droga.



Los informes señalan que

María Nela Resso ya había logrado pasar todos los controles y estaba en la zona de preembarque lista para subir a la aeronave cuando fue observada por casualidad por un capitán de la Felcn.



“La mujer mostraba claramente un excesivo nerviosismo que despertó sospechas en el oficial que se le acercó. Cuando le hizo algunas preguntas, sus nervios la delataron y el capitán la invitó a someterse a una revisión y se retuvo su maleta. Al abrir el equipaje descubrieron los paquetes de cocaína tipo ladrillo”, expuso Barrientos al tribunal.

Resso fue aprehendida y la Fiscalía la presentó ante un juez para imputarla por tráfico de sustancias controladas. Ella guardó silencio ante otro fiscal y frente al juez y prefirió irse a la cárcel de Palmasola con su secreto.

Los de Sabsa, ‘en capilla’



Los fiscales de sustancias controladas encargados del caso, Roberto Ruiz y Rosmery Barrientos, ya citaron a funcionarios de Sabsa, pero la primera vez no se presentaron y en la segunda ocasión acudieron pero sin abogado, por lo que se suspendió el acto. Ahora ya se libraron citaciones nuevas a dos funcionarios y un gerente al existir sospechas de su posible participación para que la maleta haya tenido un acceso libre por un lugar no adecuado.



Según investigaciones de la Felcn y de la Fiscalía, hay sospechas de que los funcionarios de Sabsa no activaron una luz amarilla en uno de los puestos de control clave de pasajeros en la terminal aérea. Sobre este caso, que ha dejado entrever que existe una penetración del narcotráfico incluso en los controles de los propios agentes de la Felcn y funcionarios de Sabsa, el fiscal Ruiz aseguró que es muy extraño lo que pasó y cree que la mujer que viajaba con la maleta como ‘mula’ del narcotráfico guardó silencio con el fin de no delatar la red de protección en el aeropuerto, a los propietarios de la droga y a los ‘peces gordos’.