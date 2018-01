Policía reportó 42 víctimas fatales tras festejos por Año Nuevo

El comandante nacional de la Policía, general Faustino Mendoza, informó de que entre el viernes 29 de diciembre de 2017 y el lunes 1 de enero de 2018, a escala nacional se registraron 442 delitos, 42 muertes, 196 hechos de tránsito, entre otros casos atendidos.

De acuerdo con las cifras presentadas por Mendoza, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) atendió 176 delitos, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) registró 244 casos y la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) atendió 22 denuncias, haciendo un total de 442 casos.

El comandate policial destacó que esa cantidad de delitos es 16% menor a la cifra registrada en 2016, cuando hubo 528 casos.

Respecto a las muertes, el general señaló que la Policía atendió cinco casos de homicidio, uno de suicidio, 11 de fallecimientos en accidentes de tránsito y 25 en otras circunstancias, haciendo un total de 42, 38% menos que la gestión pasada cuando hubo 68 casos.

En cuanto a tránsito, de los 196 casos que hubo en el país, 29 fueron atropellos, 92 colisiones, 58 choques, 78 vuelcos y un embarrancamiento. El año pasado se registró 273 casos, es decir que para esta gestión la cantidad de hechos viales se redujo en 28%.

Asimismo, los informes destacan que en faltas menores se registraron 2.822 casos, 54% menos que los ocurridos durante el 2016.

Precisó que se registraron 541 faltas y contravenciones, 779 infracciones a la Ley de Control de Bebidas, 1.317 infracciones y 185 casos de auxilio a personas.

Dada la reducción de los índices de inseguridad, el comandante señaló que el comienzo del año fue auspicioso.

Indagan posible feminicidio



En Oruro, una mujer de 33 años, falleció de forma violenta en circunstancias que aún no fueron esclarecidas la madrugada del 2 de enero de 2018. Su esposo fue aprehendido por la Policía, luego de que se iniciaran las pesquisas para saber si se trató de un feminicidio, reportó radio Pío XII de la Red Erbol.



El fiscal departamental Mario Rocha indicó que la muerte de la mujer Silvia S. M, ocurrió la madrugada del martes, cuando con su esposo se retiraban de una fiesta en Poopó con dirección hacia Huanuni.



El esposo, Jhonny Y. C. de 30 años, dijo a la Policía que la mujer saltó del vehículo en movimiento y que esa acción le habría causado la muerte, sin embargo, las autoridades encontraron evidencias que refutan la versión del investigado.



Según el fiscal, la presunta causa de la muerte de Silvia es un traumatismo encéfalo craneal abierto, pero el cadáver no tenía más laceraciones que pudieran evidenciar que haya saltado de un vehículo en movimiento.

Además, reveló que los familiares testificaron que el sujeto se llevó por la fuerza a la mujer.