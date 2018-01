Policía dice que se tiene imágenes del asesino de abogado Herrera

El abogado Julio César Herrera Bassta fue encontrado ayer sin vida en su bufete de la calle Libertad con múltiples heridas cortantes en diversas partes del cuerpo. La Policía informó este jueves que se tienen imágenes en video del presunto autor del crimen.

Igor Echegaray, subcomandante de la Policía, adelantó que las investigaciones están bien encaminadas y que se espera que en las próximas horas se tenga mayores datos en este caso. "Se han recolectado algunos elementos de convicción y se puede ver (en un video) a una sola persona -con el rostro descubierto- de contextura robusta y alta", apuntó.

Echegaray dijo que aún no se tiene el arma homicida y que se manejan algunas hipótesis pero para no entorpecer el trabajo de la Felcc no se podía adelantar nada más. "Hubo un uso de fuerza excesiva de parte del atacante".

El occiso es hermano del exalcalde de Samaipata, Franz Herrera Bassta, y padre de la modelo Andrea Herrera. Agentes de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) levantaron el cuerpo del infortunado jurista y lo trasladaron a la morgue para la autopsia. Detectaron unas 16 heridas por lo que realizan las pesquisas para esclarecer el hecho y capturar a los responsables.