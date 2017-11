Planeó crimen para vengarse del padre de la víctima

Johnny Choque Puma (18) planificó y ejecutó una emboscada contra Agustín Mamani Aguilario para vengarse del padre de este, Florentino Mamani.

“Recordé que hace un tiempo el padre de Agustín me había pegado acusándome de robar una motosierra y con toda la comunidad me hizo odiar. Yo me tenía que vengar y como su hijo era lo más querido para él, lo hice pagar”, relató el homicida en su declaración ante la Fiscalía y los policías.

El hecho sucedió el lunes a las 8:00 cuando la víctima iba a su colegio en su moto por un camino en Poza Azul, jurisdicción de Buena Vista. Allí, el autor del crimen lo emboscó tendiendo un alambre de púas a ambos lados y haciéndolo caer para luego dispararle en el pecho y asestarle tres puñaladas por la espalda.

Rubén Barrientos, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero, destacó la perspicacia y capacidad de la Policía para lograr dar con el autor del hecho de sangre, puesto que este buscó disimular el crimen y quedar impune.

Choque simuló que iba de cacería al monte la madrugada del lunes para lo cual se prestó la escopeta de su hermano con la que cometió el asesinato. También acudió a la escena del crimen y estuvo 20 minutos cuando los comunarios acudieron al descubrir el cadáver.