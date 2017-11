Pirañas atacan a un hombre en la represa Zapocó

Un hombre que se bañaba junto a su pequeño hijo de cuatro años en la represa Zapocó, de Concepción, fue atacado por pirañas.

El hecho ocurrió el sábado a las 17:00. El hombre tuvo que ser llevado al centro de salud, donde le hicieron 16 puntos para suturar la herida, informó la esposa de la víctima, Giusefina Gius.

“Pensé que esto solo pasaba en las películas. Menos mal me pasó a mí y no a mi hijo”, dijo Diego Campero, quien aclaró que no busca hacer mala propaganda a dicho lugar turístico, sino prevenir a los bañistas.

El ataque de pirañas no se registraba desde comienzos de año, cuando varios bañistas reportaron ataques. Patricia Vargas, médico del hospital César Banzer, dijo que en total se atendieron cuatro casos entre el jueves y domingo. El más grave fue el de una niña de seis años que perdió un dedo a causa de mordeduras.

Juan José Rivero, de la Alcaldía, dijo que se planteará habilitar áreas exclusivas para bañistas./J.A.H.