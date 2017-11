“Pido a las familias, abran sus puertas a las brigadas”

¿Cuál es la recomendación a la población para esta cruzada contra la rabia canina?

Santa Cruz está con una gran epizootia de rabia canina. Pido a las familias que abran sus puertas a las brigadas de vacunación.

Decirles que en los barrios con mayor incidencia de casos y con mayor número de personas mordidas, los vacunadores acudirán casa por casa a inmunizar a las mascotas y en el resto de la ciudad habrá puestos fijos. Recordar que estamos en una situación en la que no podemos permitirnos no abrir las puertas a la campaña. El Ministerio de Salud está financiando la totalidad de las vacunas que son de cultivo celular, contamos con el apoyo de los colegios veterinarios para esta campaña. Hemos destinado más de Bs 3 millones para la compra de dosis para proveer las necesarias a todo el país. Para esta campaña específica hemos enviado 392.000 dosis a Santa Cruz, que está acorde a la población canina que hay en la ciudad.



Luego de la campaña, ¿qué viene?

Bueno, lo que viene es la etapa de consolidación de la cruzada. Según el plan, el 20 y 21 de este mes (puede extenderse hasta dos semanas) las brigadas harán un rastrillaje para verificar si en algún lugar no se ha podido vacunar. Necesitamos llegar al 100% de las mascotas para frenar esta epizootia de rabia canina.



¿Este es un trabajo coordinado con las instituciones locales?

Esta actividad está vinculada con todas las autoridades de la zona porque todos tenemos las competencias y compromiso para combatir la rabia. Todas las vacunas y toda la logística está siendo financiado por el Gobierno central.

Son más de 7.000 personas las que van a movilizarse en esta campaña, que durará dos días. Nuestro objetivo es bajar la incidencia.