La publicación de nuevas imágenes sobre el enfrentamiento a tiros entre policías y delincuentes en el asalto a la joyería Eurochronos y la revelación de una de las víctimas, que dijo haber sido herida intencionalmente por un agente, reavivó el polémico debate sobre el operativo. La parte civil expuso que con los nuevos datos se cae la tesis policial sobre la bala que mató a Ana Lorena Tórrez, mientras que las autoridades piden esperar el resultado del estudio del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

La familia Tórrez-Torrico, por medio del consorcio Abogados Unidos, mediante un memorial ha presentado sus propios peritos y ha solicitado a la Fiscalía aplicar varios procedimientos porque cree que hay vacíos en el cuadernillo de investigación.

Cuestionamientos

“La tesis de la bala que manejó la Policía, se está cayendo estrepitosamente. La Policía no cumplió los protocolos, pero eso se va a determinar más pronto que tarde. Los estudios apuntan a destrozar esa hipótesis”, dijo el abogado Adhemar Suárez.

“Existen argumentos que nos permiten saber que no estaba cerrado el caso con la versión inicial que dio la Policía. En los informes no se señala que había policías en el techo del edificio de Eurochronos y en otro circundante; eso nos llama la atención y tenemos que llenar esos vacíos. Por qué no se los ha nombrado. Cada agente que actuó debe informar y del cúmulo de esa información, la Policía tiene que elaborar un informe final, englobando todas las acciones de los policías”, manifestó Rider Henry Suárez, otro abogado de la familia de la fallecida Ana Lorena.

En manos de la Fiscalía



Sobre la puesta en duda el trabajo de la Policía, el comandante Rubén Suárez indicó que todo lo que tenía que decir sobre el caso ya lo dijo y cree que aunque aparezcan “más datos, más conjeturas, más verdades a medias, o verdades ciertas, corresponde a otro nivel investigativo” (la Fiscalía).



“Fuimos policías los que hemos actuado, no han sido zapateros o cocineros. Yo no soy perito (sobre la bala que quitó la vida de Ana Lorena), soy un policía, eso lo va a determinar el instituto que está a cargo del Ministerio Público. Lo único que puedo decir con mucha certeza y seguridad es que actuamos para neutralizar una banda criminal potencialmente peligrosa del PCC, que tenía la carga básica militar de un soldado que entra en combate con 230 cartuchos y con armas calibre 5.56”, recalcó Suárez.



En un contacto con el programa Fama Poder y Ganas de radio Activa, Gonzalo Medina, jefe de la Felcc, exhortó: “Dejemos que la ciencia, al servicio de la verdad y la justicia, haga su trabajo. Tenemos varios estudios periciales pendientes que nos van a permitir conocer qué pasó ese día, pero yo no creo que un funcionario policial pueda disparar contra una persona, eso es imposible”.

Sobre el testimonio de un funcionario herido en el tiroteo, Medina no le restó validez, pero dijo que estaba gravemente lesionado y en estos casos se declaró partidario de que a estas personas se les tome declaración en mejores condiciones de salud para tener una reposición testifical lo más cercana a los hechos, y no descarta que después cambie su versión.



El fiscal departamental Freddy Larrea garantizó que el Ministerio Público actuará objetivamente, con seriedad y responsablemente. Por lo pronto espera la entrega del informe pericial del IDIF, pues cree que dará luces a la investigación.