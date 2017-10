El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud, Robert Hurtado, rechazó la solicitud que hizo la ministra de salud, Ariana Campero, de declarar ilegal el paro indefinido que lleva adelante este gremio ratificando la medida asumida en Asamblea general. Desde ayer que no hay atención externa en los hospitales de la capital cruceña.

El dirigente dijo que la autoridad nacional, en vez de asumir una posición radical, debería de haber atendido esta situación desde sus inicios para evitar los conflictos. Reclaman la solución a un pliego de siete puntos en el que destaca el pago del bono de vacunación; el municipio dice que no se puede cumplir esta solicitud ya que no está normada y por lo tanto no es legal.

Hurtado espera que en la reunión con la secretaria de salud de la Gobernación programada para hoy (jueves) a las 17:00 en la Dirección de Trabajo, se de una solución a este conflicto.



Por su parte, Fernando Mustafá, secretario de salud del municipio cruceño, indicó que se está levantando información para saber cuántos funcionarios acuden a su fuente laboral, pues se sancionará a los que no lo hagan. Además, advirtió que se revisarán los contratos para ver si se les renueva para la próxima gestión.

Misma posición es la que dió a conocer la Secretaría de Salud de la Gobernación, que anuncia que se rescindirá contrato de los trabajadores que están acatando paros y que no se beneficiarán con los 340 items que se crearán en 2018.

Carta enviada por la ministra de Salud