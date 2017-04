Peter es un médico que ama servir a los más necesitados

Peter Torres Uriona (41) desde pequeño supo que su vocación era ser médico. Con sus hermanos siempre jugaba a que él era el doctor y, además, cuando fue creciendo, era quien estaba pendiente si se enfermaban o se hacían alguna herida.

Estudió en la Universidad Mayor de San Simón, donde se especializó en Medicina tropical y control de enfermedades. Luego hizo una pasantía en la Clínica Viedma, de Cochabamba, atendiendo a pacientes diabéticos, como una forma de hacer obra social.



Hace 10 años que dejó su ciudad natal y se vino a trabajar a Santa Cruz. Nunca imaginó que su futuro profesional estaría en esta ciudad, pero como estaba desempleado, la propuesta de su amiga religiosa Juana Arencibia le llegó en el momento que más necesitaba, por lo que no lo pensó dos veces y dejó todo y se vino para ejercer como médico de emergencia en el hospital Virgen Milagrosa del Plan Tres Mil.

Al llegar, no solo comenzó a trabajar como médico de emergencia, sino que de inmediato se incorporó al servicio voluntario en la farmacia parroquial del barrio Urkupiña, que hasta ahora es atendida por las Hermanas del Divino Zelo, donde abrió un pequeño consultorio para brindar asistencia a la gente más necesitada, en especial niños y ancianos.



No solo brinda asistencia médica, sino que organiza campañas gratuitas de sonrisa feliz, desparasitación, fluorización y para las personas de la tercera edad e infantes, con ayuda de estudiantes y laboratorios; asimismo realiza cruzadas para los días de la Madre, del Niño y Navidad, ocasiones en la que además de la atención, les dan refrigerios y regalos a todos los que llegan.



“No tengo dinero de sobra, ni siquiera cuento con un ítem como médico, pero todos los años ahorro para comprarles un regalito a los niños y a las mamás. Es algo que me inculcaron mis padres desde niño y lo voy a hacer mientras tenga vida”, expresa Peter, que está casado con la médica Maribel Delgadillo, y con quien tiene una hija de cinco años, Valeria Isabel. A su familia él también le transmite el amor al prójimo y el trabajo solidario con las personas más necesitadas.



Reconocimiento a su labor



La misma fecha en que los niños celebraban su día, las Hermanas del Divino Zelo le entregaron una placa de reconocimiento por los 10 años que viene desarrollando el trabajo social en el centro parroquial del barrio. La hermana Inez Dagostin expresó su agradecimiento por todo el esfuerzo que realiza sin recibir un sueldo.



El médico dijo que siempre estará pendiente de las necesidades de la gente y que el trabajo voluntario es algo que lo lleva en la sangre, puesto que sus padres, Luis Felipe Torres y Ana Arminda Uriona, siempre se lo inculcaron