Pese a su presencia, el MAS busca desentenderse del investigado

“Pablo Ramos no vive en Warnes centro, sino en Valle Sánchez, y nunca fue parte del directorio del MAS en esta zona”, explicó la diputada oficialista Benita Suárez.

La parlamentaria masista asegura desconocer quién fue que lo sugirió como candidato a diputado. “Algún dedo por ahí, o algún compañero, quién sabe, que él se haya querido arrimar para lograr su objetivo, pero no pudo. No fue porque el MAS lo haya propuesto”.

Respecto a las fotos donde aparece Ramos con autoridades del MAS, para ella no quiere decir nada, porque dijo que la gente siempre pide fotografiarse y, además, los delitos son personales, pero cree que por el espacio que ha ganado el MAS “se apegan personas y utilizan a nuestro partido”, lamentó.

Según Erbol, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, consultado sobre si no afecta a la imagen del partido en función de Gobierno, sostuvo que no afecta porque las actividades del MAS son públicas y cualquier persona puede acercarse y tomarse fotografías con las autoridades.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que Ramos fue sugerido como candidato a diputado por algunas organizaciones de Warnes, pero que en su condición de coordinador político departamental del MAS pidió revisión de las listas y se vio que tenía un antecedente en un operativo de la Policía donde en el vehículo se le encontró una cantidad de droga de consumo particular, por lo que la denuncia registrada no es un caso de tráfico de drogas, sino de consumo. Sin embargo, la Policía, por procedimiento pidió una investigación acerca de sus bienes, habiendo una denuncia de consumo de drogas. Se abre una causa de investigación acerca de la legalidad o ilegalidad de sus bienes.



Reconoció que Ramos participó en muchos eventos del MAS, pero ha sido detenido por un caso de asignaciones familiares que no había cumplido, y tampoco se había presentado para aclarar su patrimonio y al estar en una situación de rebeldía, se solicitó su detención preventiva y dijo que no hay protección en favor del acusado.

De su lado, el concejal del MAS y dirigente de la Urbana en la capital cruceña, Tito Sanjinez, dijo que por la información que él tiene, Ramos no fue parte de la estructura del MAS, y que solo ha sido un simpatizante que surgió como precandidato a propuesta de una diputada del Norte Integrado.

Duramente cuestionado



La asambleísta de Warnes por Demócratas, Mariela Paniagua, dijo que desde 2010, cuando ella era concejal, se viene denunciando a Ramos porque había un reclamo permanente de los padres de familia de las escuelas del municipio por el mal servicio del desayuno escolar que prestaba una empresa suya. Incluso, en algunas escuelas aseguraban que no se les entregaba, pero sí había boletas de cancelación, pero lamentablemente, de algún modo, alguien avalaba todo como legal y tampoco nadie quiso testificar en su contra, por lo que no se pudo presentar una denuncia formal.



Ramos comenzó a dotar el desayuno escolar desde la anterior gestión de Mario Cronenbold, pero Paniagua señala que Cronenbold fue uno de los denunciantes más duros contra ese servicio. Pero cuando entró a la Alcaldía, dicho contrato continuó.



La semana pasada, a raíz de que aparecieron nuevas denuncias en las redes sociales, Cronenbold dijo que eso venía de gente que quería que vuelva Ramos a dotarlo, porque había dirigentes de padres que firmaban las boletas como si el beneficio hubiera llegado, sin que esto fuera cierto, por lo que son investigados por Transparencia de la Alcaldía y que se denunciará a la Fiscalía.



Cronenbold se encuentra en La Paz y no fue encontrado en la Alcaldía como tampoco su secretario general ni la de Desarrollo Humano, para hablar del tema.



El diputado opositor, Tomás Monasterio, resalta que a diario se destapa “un nuevo escándalo que vincula el narcotráfico con el Gobierno del MAS; esta es una triste realidad”. Pidió que se investigue con seriedad este caso.