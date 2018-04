Percy ya pone en la mira el 2020: 'Se me ocurre postular para prefectuli'

A los 79 años, el alcalde Percy Fernández no tiene empacho en mostrar sus ganas de seguir en la lucha por el poder cruceño. “Entonces a mí se me ocurre que podía postularme para ‘prefectuli’ del departamento (...)”, confesó el alcalde en declaraciones que divulgó anoche la red Unitel.

A dos años de las elecciones municipales de 2020, el seis veces alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Fernández ya habla de candidaturas y expresó abiertamente su deseo de postularse a gobernador del departamento de Santa Cruz. En su entorno creen que tiene el camino expedito, si lo decide, ya que Rubén Costas que ocupa ese cargo desde las elecciones de 2010 ha ratificado oficialmente que no se repostulará a una nueva reelección.

Ajeno al acto donde el alcalde se pronunció, Jorge Landívar, su secretario de Comunicación, se excusó de hablar al respecto. Quién sí salió al paso fue Rommel Pórcel, concejal y dirigente de Santa Cruz Para Todos (SPT), que indicó que Fernández tiene todo el derecho y el respaldo de su sigla en la decisión que tome.

“Él (Percy) tiene aspiraciones, y ya sea de alcalde o de gobernador, tiene todo el respaldo de la agrupación”, dijo. Y en caso de que Percy decida disputar a los Demócratas la Gobernación en 2020, “orgánicamente ya hay sucesores al liderazgo del alcalde, ahí está la arquitecta Angélica Sosa”, explicó el dirigente de SPT. Aunque luego aclaró que será el alcalde el que decida quién lo sucederá en la disputa por la comuna cruceña.

En un escenario electoral en el que Costas ha dicho que ya no participará como candidato a gobernador, el cruceño que fue tres veces munícipe por el MNR mostró confianza en sus probabilidades. “Yo le entiendo al trabajo de un gobierno departamental”, indicó para luego insistir en sus expectativas: “Ojalá Dios quiera que, si no puedo ser alcalde, pueda ser yo prefecto del departamento”.

Sin controversias al frente

La anticipación de deseos del munícipe no ha despertado ninguna controversia con sus adversarios políticos. “Está en su derecho”, dijo escuetamente Tito Sanjinez, concejal jefe de bancada del MAS, el partido de Evo Morales. Concierto reparo, Sanjinez recordó que al alcalde le gusta hacerle “bromas pesadas” al gobernador; pero que no existe ningún inconveniente legal para que esto pase.

Del otro lado, Vladimir Peña, vocero de Rubén Costas y ejecutivo departamental de los Demócratas, quiso recordar que faltan dos años para dicha contienda electoral, pero tampoco vio inconveniente en que Fernández hubiese tomado esa decisión. “Bienvenido, es parte de la democracia”, opinó el secretario.

En lo legal, SPT consiguió de manos del Órgano Electoral la ampliación de alcance de su personería jurídica para el departamento en junio de 2016. Por tanto, no es una sorpresa que el líder de la sigla, al no poder buscar la reelección como alcalde por limitaciones constitucionales, vaya a disputarle el sillón a sus viejos aliados, los Demócratas.