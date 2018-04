Tola Claudio no esperó a entrar al escenario para comenzar a cantar. Su potente voz se proyectaba desde detrás de la carpa instalada en la plaza de la Villa Primero de Mayo antes de que la intérprete chaqueña apareciera en el centro.

Tras las primeras estrofas de su canción, el alcalde Percy Fernández tomó el micrófono y gritó: "aro-aro". "Ya viene el aro-aro", respondió Tola y siguió con su tonada.

Todo esto se dio en la sesión homenaje del Concejo Municipal en la Villa Primero de Mayo. Por el escenario improvisado ya habían pasado Camila con sus covers de música tropical y samba argentina; Alenir Echeverría había hecho corear su Pa' qué, pa qué al alcalde y Gísela Santa Cruz le había dedicado Sombrero 'e Saó a Percy, pero la Tola Claudio se robó el show.

Cuando dio el gustito al alcalde de arrancarse con un 'aro', el político escogió uno 'inocente'. La camireña no lo 'perdonó'. "Este alcalde habla y habla sin parar, me ofrece su pedacito, como si me fuera a alcanzar", le respondió.

"Defiéndase si puede", desafió luego. Después dirigió su atención al diputado demócrata Andrés Gallardo, que aparece más en actos del alcalde que en los del gobernador.

La Tola subió el tono del 'aro' y cuando Percy conminó al diputado a responder, la Tola se le adelantó. "Este es chaqueño falso no sabe responder los aros", le dijo.

La cantante estuvo todo el tiempo en dominio de la situación, no dejó a alcalde apoderarse de su espectáculo e incluso lo 'mandó al frente', recordándole que la Alcaldía había pagado solo por canciones cuando el público, totalmente entregado, se negaba a dejarla ir.