Percy explota contra gremiales porque rechazan nuevo mercado La Ramada

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, explotó este miércoles contra los gremiales, en una sesión en la que el Ejecutivo trataba de explicar a los comerciantes el plan de ordenamiento de los mercados, que incluye el traslado de los ambulantes asentados en La Ramada y de Los Pozos a las nuevas infraestructuras que construye la Alcaldía.

La sesión se llevó a cabo en el mercado minorista La Ramada, ubicado en el distrito 10 de la capital cruceña, a donde llegaron comerciantes que se resisten al plan de traslado de mercados y abucheaban a las autoridades ediles.

El burgomaestre, al momento de hacer uso de la palabra, no aguantó la protesta de los comerciantes que se oponen al plan municipal y descargó sobre ellos una serie de adjetivos descalificativos.

Fernández lamentó que los comerciantes no quieran trasladarse hasta los mercados modernos que construyó la Alcaldía, les recordó que en estos espacios pudieron haber construido módulos escolares, pero apostaron por el orden en los centros de abastecimiento.

"Esta reunión fracasó, no han querido los gremiales recibir esta instalación, no les da la gana y cuesta plata. Qué hacemos rogando a los gremiales para que reciban esta obra, me cago en los gremiales, no sean cojudos. Les construimos estas instalaciones y miren lo que sacamos, nos sacan la lengua, nos insultan, váyanse a la m.....", dijo Fernández, en su intervención.

Escuche acá lo que dijo Percy

Las declaraciones del alcalde cruceño no fueron bien recibidas y los gremiales aludidos lo abuchearon.

El 15 de noviembre del año pasado, durante el acto de la inauguración oficial del mercado Abasto Mayorista, el alcalde cruceño destacó la construcción de este importante centro de abastecimiento, mismo que dignificará su noble trabajo, dijo en aquella oportunidad.

"Este mercado está dedicado a los comerciantes de Santa Cruz, no es por otro, ni para otros, esta obra es el testimonio del reconocimiento a su labor y su servicio, este mercado es de ustedes queridos comerciantes", dijo el burgomaestre cruceño.

