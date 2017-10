Paros de los trabajadores de salud han sumado 60 días desde enero

Lidia Fernández peregrinó ayer por los hospitales Japonés, de niños Mario Ortiz y recién en el San Juan de Dios le prestaron atención a su niño menor de un año, que tenía fiebre. “Del Japonés me mandaron al hospital de Niños y de ahí me derivaron aquí (al San Juan de Dios); ya le sacaron muestras de sangre para hacerle análisis”, dijo la mujer, mientras esperaba los resultados de los estudios.

Así como doña Lidia, muchas personas que llegaron a los nosocomios se encontraron con las puertas cerradas de las consultas externas debido al paro indefinido que han iniciado ayer los trabajadores de salud de Santa Cruz en todo el sistema público de salud, vale decir, en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, para exigir la atención a sus demandas.

El secretario de Salud de la Gobernación, Óscar Urenda, informó de que en 300 días de esta gestión los trabajadores de salud ya llevan 60 días realizando paros por diferentes motivos. No obstante, el líder de la Federación de Trabajadores de Salud, Roberth Hurtado, asegura que solo fueron ocho los días de paro convocados por su federación , pero incluye los paros hechos por los sindicatos. “Los días de paro determinados por la federación fueron siete, pero también hubo un día que se paró a convocatoria de la confederación”, manifestó.

Según Urenda, un día de paro en los hospitales de tercer nivel significa dejar de atender a 1.000 personas, mientras que el secretario de Salud de la Alcaldía, Fernando Mustafá, indica que por día se suspende la atención a 6.000 personas en los centros de segundo y primer nivel. De ese total, 3.000 pacientes son de la capital cruceña y el saldo de otras regiones del país.

“No puede ser que dejen a la población sin atención médica, y peor aún a los niños que son los más vulnerables”, dijo Urenda.

Con la finalidad de que el perjuicio para los niños no sea mayor, Urenda instruyó que en el hospital Mario Ortiz la atención sea gratuita mientras dure el paro. Esto con el objetivo de garantizar la atención médica a los pacientes que llegan a ese nosocomio y en cumplimiento al artículo 60 de la Carta Magna, que resguarda el derecho de los menores de edad para recibir atención y socorro en cualquier servicio público.

Como no hay personal para la atención en las cajas de cobranza ni quién ayude con las historias clínicas de los pacientes, se pidió que la atención se haga “aunque sea en los pasillos”.

Para Urenda, el paro indefinido es injustificado, por eso presentó una denuncia contra los dirigentes sindicales ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Juzgado de Familia, por vulnerar el derecho a acceder a la salud. “La mayoría de sus pedidos no son justificados, como por ejemplo el reclamo por el despido de trabajadores del hospital San Antonio, de Charagua. Ese tema no es competencia ni de la Gobernación ni de la Alcaldía cruceña”, manifestó.

La demanda sindical

Los trabajadores de salud reclaman a la Alcaldía el pago del bono de vacunación para 124 trabajadores, pero Mustafá indica que este pedido no puede ser atendido mientras el Viceministerio de Finanzas no lo autorice.



Mustafá anunció que se está levantando información para saber cuántos funcionarios acuden a su fuente laboral, pues se sancionará a los que no lo hagan. Además, advirtió que se revisarán los contratos para ver si se les renueva para la próxima gestión.

Para hoy, a las 9:00, está programada una reunión en las oficinas de la Dirección Departamental de Trabajo con representantes de los tres sectores en litigio.

En los hospitales



Carteles que anuncian el paro indefinido están colgados en las puertas de ingreso de los hospitales públicos. Las ventanillas donde entregan fichas están cerradas y por los pasillos algunos residentes pasan de un lado a otro, mientras las personas que llegan a los nosocomios en busca de atención piden información para saber cuándo se normalizará la atención.



“Por suerte a mi mamá ayer la internaron y le hicieron todos los análisis que pidió el doctor”, dijo un poco aliviado Joel Hurtado, quien junto con su hermana esperaba la hora de visita para ver a su madre, que está internada en el Japonés.



En contraste con ellos, Celima Gonzales acudió a ese centro para sacar una ficha para que su pareja sea revisada por un cardiólogo, pero ante el paro se tuvo que marchar.

Las demandas de los trabajadores

1.- Piden que la Gobernación apruebe una tabla arancelaria para el área de salud ambiental. El Sedes ya aprobó el martes dichos aranceles.



2.- Reclaman a la comuna cruceña el pago del bono de vacunación. Esa demanda fue elevada a consulta al Viceministerio de Finanzas.



3.- Piden la destitución de la gerente del hospital de niños Mario Ortiz, Tatiana Santillana, a quien acusan por maltrato laboral.



4.- Exigen la reincorporación de seis trabajadores del hospital San Antonio de Charagua y el pago de cinco meses de sueldo.



5.- Piden a la Gobernación que acelere el proceso de compra del tubo de rayos x para el tomógrafo que hay en el San Juan de Dios.